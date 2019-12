Krippenbauer mit Herzblut

Von Christel Dietmeier Bühl - Guido Brommer, allseits bekannter Altschweierer Maler und Hobbykünstler mit Kappler Wurzeln, blickt in der Weihnachtszeit auf 50 Jahre Krippenbau an der St.-Gallus-Kirche zurück und sagt dankbar: "Ich habe mich dieser Arbeit stets mit Herzblut und Freude gewidmet, auch im Bewusstsein, den Betrachtern der Kirchenkrippe Kraft und Freude zu schenken, um die frohe Botschaft von der Geburt Jesu Christi aufzunehmen und weiterzutragen."

"D'Gido", wie er in Altschweier gern genannt wird, blickt auf 83 Lebensjahre zurück und ist ein Künstler, der mit vielen Materialien arbeiten kann. Als leidenschaftlicher Sammler liebt er besonders die Steine, ist aber auch ein Künstler mit der Kamera, mit wachem Blick für die Schönheiten der Natur. Nach der ersten Renovierung und der prachtvollen Ausmalung der Gallus-Kirche im Jahr 1904 (eingeweiht wurde sie 1868) nahm die Altschweierer Kirchenkrippe bereits im Jahr 1907 ihren Anfang. Sie sei von der Firma Winning aus Düsseldorf erworben worden, berichtet Brommer, "und das Entstehungsjahr 1907 ist auf dem Boden einer der großen Tonfiguren eingraviert". In den 1960er Jahren seien bei einer weiteren Kirchen-Renovierung nicht nur die Ausmalungen nahezu vollständig vernichtet worden, auch alle Holzteile der ersten Krippe wurden ins Feuer geworfen, und das Gotteshaus erhielt einen weiß-grauen Gesamtanstrich. Nach dieser Umgestaltung der Kirche wurde Brommer, Schwiegersohn der Mesnerfamilie Jägel, 1967 mit dem Bau einer neuen Krippe betraut, in der bis heute die zehn bemalten Tonfiguren der ersten St.-Gallus-Krippe zu bewundern sind. Diesem Auftrag widmete sich der Krippenbauer mit großer Freude und zimmerte zunächst einen Holzstall aus Schwarzwälder Tanne, bedeckt mit Schiefer-Dachziegeln vom Kirchengebäude, dem drei weitere Krippenställe folgten, darunter auch einer aus "Lothar"-Sturmholz. Doch den Krippenbauer bewog es, einen noch ansprechenderen Geburtsstall aus Lindenholz zu zimmern, dazu einen großen Torbogen, durch den auch das Kamel schreiten konnte. Im Lauf der Jahre entstand so eine vielfältige Krippenlandschaft, überragt von der Häuserkulisse von Bethlehem. Das Krippenszenario hat eine Breite von vier Metern, ist mehr als zwei Meter hoch und wird vom Stern von Bethlehem überstrahlt. Seit einigen Jahren unterstützt Adelbert Jost, der selbst eine prächtige orientalische Krippenlandschaft besitzt, den Krippenbauer mit Ideen, handwerklichem Können und seiner Laubsäge- und Drechselkunst. Zur 150-Jahr-Feier der Altschweierer Kirche im vergangenen Jahr wurde das Krippen-Szenario mit zwei großen orientalischen Gebäudeteilen ergänzt. Die farbbetonten Hausteile schmückte Guido Brommer mit uralten Kleinraritäten, die er über Jahre zusammentrug. Hinzu kam auch ein Ziehbrunnen sowie ein Gebäudeteil an dem in hebräischer Schrift auf den Urvater aller Juden und Christen mit "Haus Abraham" hingewiesen wird. In diesem Jahr werden auch die Heiligen Drei Könige mit Gefolge bereits ab dem Weihnachtstag zu sehen sein. Bis nach Mariä Lichtmess, am 2. Februar, können die Besucher die Weihnachtskrippe der Altschweierer Gallus-Kirche bestaunen, bewundern und beim Anblick des Jesuskindes in der Krippe Freude und Zuversicht schöpfen.

