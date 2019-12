Riesentrumm auf der Leitung

Bühl - Orkan "Lothar" legte nicht nur reihenweise Bäume flach. "Auch Strommasten knickten ab wie Streichhölzer", blickt Kurt Finkbeiner zurück. Der in Ottersweier heimisch gewordene Schwabe war seinerzeit Technischer Geschäftsführer der Bühler Stadtwerke. Peter Velten, inzwischen ebenfalls im Ruhestand, stand als Elektromeister in Diensten des städtischen Energieversorgers. "Es hat ausgesehen wie im Krieg", schildert er. Freileitungen verfingen sich im Astwerk umgestürzter Bäume. Es bestand Lebensgefahr.



Bei den Aufräumungsarbeiten war deshalb äußerste Vorsicht angesagt. Auf die Schnelle einen querliegenden Stamm mit der Motorsäge zu durchtrennen, ging nicht, erzählt Finkbeiner. Denn Bäume und Leitungen standen unter physikalischer Spannung ("Wie bei einer Geigensaite") und drohten beim Sägeschnitt unkontrolliert in einer Richtung zu schnalzen. Glücklicherweise haben alle Mitarbeiter, die an jenem zweiten Weihnachtsfeiertag 1999 im Versorgungsbereich der Stadtwerke im Einsatz waren, die Notfalleinsätze unbeschadet überstanden, erinnert sich Velten.

"Lothar kam wie aus heiterem Himmel", blickt er zurück. Velten, seinerzeit Vizekommandant der Feuerwehr Sinzheim, beobachtete zunächst zuhause, wie sich Ziegel am Nachbarhaus selbstständig machten. "Ich habe von Anfang gesehen, was abgeht. Mein erster Weg führte zur Feuerwehr." Später kam der Anruf der Stadtwerke, er solle sich in Bühl melden. "Ich habe mich sofort auf die Socken gemacht."

Kurt Finkbeiner saß mit seiner Familie im Schein von Wachskerzenlicht zusammen, als sich das Unwetter zusammenbraute. Erst als der Wind immer heftiger ums Haus blies, bemerkte er, dass der Strom ausgefallen war. Er versuchte, einen Kollegen der Bereitschaft zu erreichen. Doch der Betriebsfunk in seinem Dienstwagen war tot. "Da wusste ich: Wir haben ein Sturmproblem."

Er fuhr sofort los. Dies taten unaufgefordert auch andere Stadtwerker. "Alle sind gekommen", so Finkbeiner. "Die Mannschaft hat bei Stromausfällen immer gut zusammengehalten", berichtet er mit Stolz. "Zwischen 13 und 19 Uhr war voller Einsatz mit fast 20 Leuten", notierte der Chef seinerzeit. Erste Kurzschlüsse habe es bereits ab 10.30 Uhr gegeben. Der starke Wind ließ die Stromdrähte "tanzen". Folge: Diese kommen sich zu nahe, "dann knallt's." Der Strom fällt aus.

"Richtig angefangen hat es um 12.20 Uhr." Der Orkan ließ die ersten 20-Kilovolt-Masten einknicken: Im Bereich Neusatz, Frankenbach und Schönbrunn sowie bei der Autobahnraststätte Bühl kam es zu Erdschlüssen, bei denen sich die Stromversorgung in den betroffenen Bereichen automatisch abschaltete.

"Ab 12.30 Uhr ging es Schlag auf Schlag", protokollierte der Stadtwerke-Chef das zerstörerische Werk der Naturgewalt auch in Eisental, Vimbuch, Weitenung und Moos. Der Orkan fegte Ziegel von den Dächern und riss die Dachständer der Freilandleitungen mit, womit auch in Nachbarhäusern der Strom ausging. Auch ließen umstürzende Bäume die Dachständer einknicken. Beispiel: Schönbrunn bei Neusatzeck. "Das lag ein Riesentrumm auf einer umgestürzten Leitung", erinnert sich Velten.

Wo anfangen? Finkbeiner schildert, dass die Prioritäten dort gesetzt worden seien, wo es die meisten Menschen zu versorgen galt. Gegen 15 Uhr ließ der Wind nach, sodass sich eine Hebebühne einsetzen ließ. "Wir haben repariert, bis um 19.30 Uhr das Meiste erledigt war. Zumindest die Bewohner, die an Straßenzügen wohnten, hatten eine Notversorgung." Die Dieselaggregate liefen auf Hochtouren.

Im Bereich Unterstmatt und Hornisgrinde gingen die Lichter ebenfalls aus. "Das war nicht unser Problem", verweist Finkbeiner auf die Zuständigkeit des Überlandwerks Achern. Zahlreiche querliegende Bäume blockierten die Schwarzwaldhochstraße. Bis dort wieder Saft aus der Steckdose kam, dauerte es neun Stunden.

Im Versorgungsgebiet der Bühler Stadtwerke habe man sich lediglich in zwei abgelegenen Häusern länger gedulden müssen, berichtet der ehemalige Chef. Die Villa eines Aussiedlerhofs bei Eisental war von Kanadiern bewohnt, die in Heimaturlaub weilten. Nach der Rückkehr habe der Mann das Malheur des beschädigten Dachs (und die Einquartierung seiner Familie im Hotel) eher amüsiert zur Kenntnis genommen, erzählt Finkbeiner. Derartiges, so der Mann, passiere in Kanada des Öfteren.

Im Anschluss an die Hausversorgungen widmeten sich die "Stromer" noch den Straßenlampen, die zu Boden gegangen waren, aber dennoch weiter Licht gaben, als wäre nichts geschehen. Höchst gefährlich waren sie dennoch. Ein Berühren hätte unweigerlich zu einem tödlichen Stromschlag geführt. "Wir haben die Leuchten mit Hauben abgedeckt und Folien gesichert."

"Viele Hausbesitzer haben aus dem Orkan Lehren gezogen", erinnert sich Velten. So seien in der Folge zahlreiche Bäume gefällt worden, die nahe an Gebäuden standen. Aus Sicherheitsgründen. Die Eigentümer wollten nicht riskieren, dass auch ihnen ein Baum ins Haus krachen könnte. Und die Stadtwerke verlegten in der Folge zahlreiche Versorgungen von den Dächern in die Erde.