"Jingle Bells" in der Rockversion



Den zelebrierte die siebenköpfige Band mit über 30 Ohrwürmern bestens gestimmt und mit überzeugender Spiellaune. Ob "Jingle Bells" in der Rockversion oder "White Christmas", ob "Englishman in New York" oder einem druckvollen "In the Air tonight": Von "Roxanne" bis hin zu "Wie schön Du bist" und vielen weiteren Highlights der Rock- und Popgeschichte lieferte Hubers Partyband ein buntes Kaleidoskop an beliebten Songs von gefühlvoll bis knallhart rockig. Für jeden Besucher auf dem Marktplatz war etwas dabei.

Selbst, als es kurzzeitig eine Störung in der Stromversorgung gab, ließen sich die Band und deren Fans ihre Superlaune nicht verderben. Der Schaden war bald behoben, mal ein Glühweinchen zwischendrin, und schon konnte es weitergehen im Programm. Schade nur, dass in der drangvollen Enge vor der Bühne, zumal dort der Boden mit Rinden- und Holzspänen bedeckt war, ein ordentliches Abrocken per Tanzbein schlechterdings nicht möglich war. Zu gerne hätten manche zu ihren Lieblingshits der etwas ausschweifenderen Art des Konzertgenusses, den Hubers Partyband ganz klar ablieferte, gefrönt. Unterm Strich aber dürfte deren Auftritt, der letzte des diesjährigen Adventsmarkts, für die Besucher ein Erlebnis gewesen sein, an das sich die meisten noch lange angenehm erinnern werden.

Nicht ausgeschlossen, dass Thomas Huber und seine Musiker manch neuen Fan gewonnen haben. Verdient hätten sie es.