Riesenprojekt auf Illenauwiesen ist abgesegnet

Achern (red/hei) - Das 85-Millionen-Euro-Projekt von Powercloud auf den Illenauwiesen mit dem Bau eines Büros, eines Hotels mit 96 Zimmern und etwa 140 Wohnungen ist in trockenen Tüchern. Stadtverwaltung und Gemeinderäte (mit Ausnahme der ABL) sind zufrieden.







In den vergangenen Wochen haben die Stadtverwaltung und Powercloud-Chef Marco Beicht mit seinem Team die Ziele der Stadtplanung und die Interessen des Investors "zu einem guten Gesamtkonzept zusammengeführt", heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. In einer dreistündigen Sondersitzung des Gemeinderats am Dienstag wurden nun die erarbeiteten Pläne und ein Modell präsentiert sowie Details besprochen. Der Rat habe das erarbeitete Ergebnis mit deutlicher Mehrheit beschlossen. Auf den über viele Jahre militärisch genutzten Illenauwiesen entstehen laut OB Klaus Muttach jetzt: ein 16 500 Quadratmeter großer öffentlicher Park am Mühlbach, Gastronomie und ein Bio-Markt in der Reithalle, ein Hotel, 17 000 Quadratmeter Wohnraum in etwa 140 Wohnungen und der Sitz eines aufstrebenden IT-Unternehmens mit 200 Arbeitsplätzen. Dem städtebaulichen Konzept haben der Softwareentwickler Powercloud und die Eheleute Weber für die Reithalle laut Presseinfo zugestimmt. Die Verwaltung werde auf dieser Grundlage einen Bebauungsplan entwerfen, bei dem jeder Verfahrensschritt öffentlich beraten werde, darunter auch das finale Konzept für den Park am Mühlbach. Büro und Hotel sollen zur Illenauer Allee mit einer prägenden Architektur ausgerichtet sein. Zwischen Reithalle, Büro und Häusern entstehe ein öffentlicher Platz als zentraler Zugang zum Park am Mühlbach. Die Wohngebäude sollen als "offene Punkthäuser" ohne Typenarchitektur gestaltet werden. In zwei Tiefgaragen, die von der Illenauer Allee angefahren werden, sind 320 Stellplätze und Fahrradabstellplätze geplant. Damit soll - abgesehen vom öffentlichen Parkplatz am nördlichen Ende des Areals - das Gelände weitgehend autofrei bleiben. Ein innovatives Konzept ist für die Energieversorgung vorgesehen. Auch dieses Baugebiet soll laut OB in der Summe CO 2

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben