Traditionspflege im Lädchen unterm Dach

Ein Wohngebiet mitten in Ottersweier: Viele Eingänge sind festlich geschmückt. Über einer der Haustüren hängt ein Schild mit der Aufschrift "Original Südtiroler Holzschnitzerein". Nicht nur privat wird hier alles weihnachtlich dekoriert. In diesem Haus in der Mooslandstraße 15 a verbirgt sich ein Laden für Krippen und Figuren, alle handgearbeitet im "Val Gardena" in den Dolomiten.

Bis ins Dachgeschoss müssen die Kunden steigen und können sich dort bei Bedarf auf einem Holzbänkchen ausruhen. Sie haben häufig schon einen langen Weg zurückgelegt. Zwischen Karlsruhe und Renchen wohnt die Kundschaft, umreißt Sigrid Sickinger. Viele kämen in diesen Tagen zum letzten Mal vorbei, um ihre Krippe zu Hause durch den Ausverkauf mit dem einen oder anderen Hirten, einem Schaf oder einem Ochsen zu ergänzen oder ein Geschenk für ihre Lieben auszusuchen.

Viele Jahre reiste Sigrid Sickinger mit ihrem Mann Willi nach Südtirol, um persönlichen Kontakt zu den Schnitzern im Grödner Tal zu pflegen. Dort werden aus Linden-, Ahorn-, Eschen- oder Zirbenholz kleine und große Figuren geschnitzt und in zarten Farben gefasst, also kunstvoll bemalt.

Diese Verbindungen bauten sie auf, nachdem sich Sigrid Sikinger im Jahr 2000 entschlossen hatte, das Krippengeschäft eines inzwischen verstorbenen Sinzheimers zu übernehmen. "Das wär doch was", dachte die Einzelhandelskauffrau damals. Sie wollte beruflich mehr machen als eine Bürotätigkeit und das vorher vermietete Dachgeschoss ihres Hauses war gerade frei geworden.

Sie befasste sich ausführlich mit den Schnitzereien aus dem Grödner Tal, die man nur an wenigen Orten außerhalb Südtirols findet. Sie bestellte dort die Ware, die sie persönlich ausgesucht hatte, und bot sie ihren Kunden in ihrem Lädchen unterm Dach an. Zusätzlich gestaltete sie jahrelang Krippenausstellungen mit. Ihre letzte war am dritten Adventswochenende im Gemeindehaus der Nachbargemeinde Lauf. In einem Laden für Krippen, Kreuze und Heiligenfiguren seien die Menschen auf der Suche nach einem Stück Tradition. Sie wollten weiterpflegen oder weitergeben, weiß Sickinger. Häufig werde dabei an Kindheitserinnerungen angeknüpft. Deshalb seien zu Hochzeiten oder Taufen geschnitzte Engel oder das Motiv der "Schützenden Hand" beliebt. Engel würden von vielen Menschen in allen Größen und Formen gesammelt.

Am wichtigsten sei ihr immer gewesen, die Tradition der Hauskrippe aufrecht zu erhalten, sagt die Einzelhändlerin. Bedauerlich findet sie, dass Madonnen und andere Heiligenfiguren immer weniger gefragt seien. Das wirke sich auch auf die Kunsthandwerker in Südtirol aus. Einige Betrieb hätten geschlossen, andere setzten zusätzlich auf moderne Figuren, die weniger detailreich ausgearbeitet werden.

Das Neue, das Sigrid Sickinger anpacken möchte, hat schon begonnen. Nach einer vierjährigen Ausbildung zur Tai-Chi- und Qi-Gong-Lehrerin bietet sie mittlerweile in einer Bühler Tai-Chi-Schule Kurse an. In ihrem Dachstudio, wo bisher noch Krippenfiguren, Heilige, Engel und Holzkreuze ausgestellt sind, will sie sich künftig zu ihrem meditativen Bewegungsübungen zurückziehen: "Alles hat seine Zeit."