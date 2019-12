"Nacht der Sterne" im Tal der 1 000 Lichter

Die Tage werden wieder länger, das Licht gewinnt nach und nach wieder die Oberhand über die Dunkelheit. Die richtige Zeit also, den Trubel der letzten Tage vor Weihnachten hinter sich zu lassen, und sich Zeit zur inneren Einkehr zu nehmen. Dazu lädt der Sternenweg ein, der am Brunnenplatz in Bühlertal beginnt und dessen Sterne bis nach Weihnachten entlang der Hauptstraße, an der Bühlot sowie in vielen Geschäften und an Häusern leuchten.

Die grandiose Idee zum "Tal der 1 000 Lichter" entstand vor fünf Jahren in einer Gemeinderatsversammlung. Seitdem erstrahlt Bühlertal immer ab dem ersten Adventswochenende mit tausenden Lichtern. Bei einem Spaziergang auf dem Sternenweg kann man die außergewöhnliche Atmosphäre auf sich wirken lassen. Was mit 150 leuchtenden Sternen begann, hat sich mittlerweile zu einem Event mit mehr als 2 000 Sternen entwickelt. Der Arbeitskreis "Im Tal der 1 000 Lichter" denkt sich in jedem Jahr zusätzlich etwas Neues aus. So feierte dieses Mal die "Nacht der Sterne" mit einer Verdunkelungsaktion und Fackelwanderung vom Brunnenplatz beim Haus des Gastes bis zum Kriegerdenkmal zu Füßen der "Bühlertäler Sternensucher" Premiere. Dazu wurde in der Zeit von 19 bis 20 Uhr die öffentliche Beleuchtung auf den Straßen und Plätzen gelöscht, nur die Sterne und Weihnachtsbäume brannten weiter. Auch die Bevölkerung der Talgemeinde war aufgerufen, ihrerseits die Lichter in den Wohnungen und Häusern auszumachen und nur die Sterne und Bäume weiter leuchten zu lassen.

Es war unglaublich, doch nahezu alle waren diesem Aufruf gefolgt und verliehen dem Ort dadurch eine besondere Ausstrahlung. Die dunklen Straßen waren nur durch große, strahlende Sterne und kleine, funkelnde Lichter beleuchtet. Man fühlte sich auf einmal wie in einen heimeligen Kokon eingehüllt, aus dem heraus man dieses einzigartige Flair auf sich wirken lassen konnte.

Die Fackelwanderung machten rund 250 Besucher mit, teilweise sogar aus der weiteren Region wie Karlsruhe und Rastatt. Bürgermeister Hans-Peter Braun war begeistert: "Ich hätte ja nie damit gerechnet, dass so viele kommen." Bernd Degler vom Arbeitskreis "Im Tal der 1 000 Lichter" erzählte Interessantes von der Wintersonnenwende, die auf denselben Tag fiel wie die "Nacht der Sterne". Danach verteilte er gemeinsam mit Hans-Peter Braun die Fackeln und los ging's.

Wer den Aufstieg mitgemacht hatte, wurde mit einem atemberaubenden Blick in das "Tal der 1 000 Lichter" belohnt sowie mit Glühwein oder Punsch. Die Wanderer wurden von Kindern erwartet, die einen Ausblick auf das kommende Jahr gaben. Sie hatten über jeden der zwölf Monate etwas Typisches zu sagen, zum Beispiel, dass im Dezember die dreizehn Raunächte beginnen und dass der Januar seinen Namen Janus, dem römischen Gott des Endes und des Neubeginns, verdankt.

Für jeden Monat entzündeten sie eine Fackel, die um die "Bühlertäler Sternensucher" herum verteilt wurden. Die Figuren des Schwarzwälder Holzbildhauers Simon Stiegeler stehen seit Advent vergangenen Jahres ganzjährig hoch über dem Tal und bilden die letzte Station auf dem Sternenweg. Durch die Flammen der Fackeln wurden sie in ein magisches Licht getaucht und strahlten so eine mystische Weihnachtsstimmung aus.