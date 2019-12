Als Herodes plötzlich zum Handy greift

Bühl



Gesang voller Freude Bühl (wv) - Das Adventskonzert, das der Chor "ProVokal" unter der musikalischen Leitung von Hermann Stösser im Kloster Maria Hilf gab, besaß zwar Innigkeit und Besinnlichkeit, sprühte aber auch vor Freude und Schwung - was in der Vorweihnachtszeit eher ungewöhnlich ist (Foto: wv). » Weitersagen (wv) - Das Adventskonzert, das der Chor "ProVokal" unter der musikalischen Leitung von Hermann Stösser im Kloster Maria Hilf gab, besaß zwar Innigkeit und Besinnlichkeit, sprühte aber auch vor Freude und Schwung - was in der Vorweihnachtszeit eher ungewöhnlich ist (Foto: wv). » - Mehr