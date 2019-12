Auch ohne Lagerfeuer beste Stimmung Bühlertal (red) - Das Wetter forderte die Initiatoren des Längenberger Adventskalenders heraus. Da bei der Schlussveranstaltung zum zehnjährigen Bestehen heftiger Regen und Wind angesagt waren, musste wenige Stunden z uvor noch ein schützendes Zelt organisiert werden. Zwischendurch bestand sogar die Überlegung, ob man das Zelt wegen starker Windböen wieder abbauen und sich nur auf die schützende Garage und das Carport beschränken sollte. Doch alles beruhigte sich, und die Gäste kamen sehr zahlreich, schreiben die Veranstalter. Unter der Leitung von Sylvia Dinger eröffneten die Kinder des Grundschulchors der Dr.-Josef-Schofer-Schule das Fest mit ihren Weihnachtsliedern. Mit Pizzasuppe, heißen Wienerle, Chili sin Carne, Waffeln, Kuchen und heißen Getränken war für das leibliche Wohl gesorgt. Auf das Lagerfeuer unter dem Sternenhimmel musste in diesem Jahr verzichtet werden, was der Stimmung jedoch keinen Abbruch tat. "Die Menschen genießen einfach den lockeren Plausch und freuen sich, wenn sie mit ihren Spenden gemeinnützige Maßnahmen im Ort unterstützen können", meinte Stefan Ursprung, einer der Initiatoren. Wie immer werden alle Einnahmen für soziale Zwecke in Bühlertal gespendet. Das Schnapshäusel am Grasiweg 2 ist noch bis Monatsende geöffnet. Danach werde "Kassensturz gemacht" und im Januar gemeinsam entschieden, wem die Spenden zufließen werden.

