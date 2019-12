Weihnachtsstimmung hinter Gittern

Bühl - Eigentlich ist der Flur im Bühler Frauengefängnis ein trister Ort. Ein langer, schmaler Raum, vergitterte Fenster an einem Ende, alle paar Meter eine metallene Sicherheitstür mit Nummer: Dahinter liegen die Zellen von mehr als 30 derzeit inhaftierten Frauen. Doch an diesem Nachmittag ist alles anders: Eine schier endlos lange Tafel füllt den Gang, festlich dekoriert mit weißen Tischtüchern, Tannengrün, Kerzen. Gelächter und fröhliches Plaudern sind schon von Weitem zu hören. Gleich beginnt die Weihnachtsfeier.



Um diesen besonderen Moment zu ermöglich, helfen viele Menschen zusammen: das Team der Justizvollzugsanstalt (JVA) um Dienstleiter Egon Schmelzle und die neue Vollzugs-Abteilungsleiterin Nathalie Hurle, zahlreiche Ehrenamtliche, Vertreter der katholischen und evangelischen Kirche.

Die Gruppe von Ehrenamtlichen, die allwöchentlich mit den Gefangenen bastelt, hat für die Tischdekoration gesorgt. Eine von ihnen hat stolze acht Kuchen gebacken. Das Fest sei für viele Gefangenen sehr wichtig, erläutert Roswitha Hörth, die den Bastelkreis leitet. Gerade in dieser Zeit der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest wolle man signalisieren: "Hier drinnen seid ihr Menschen wie draußen auch, habt ein Anrecht darauf, diese Zeit zu gestalten." Selbst für diejenigen, die keinen Bezug zu Weihnachten hätten oder nicht genug Deutsch sprächen, um alles zu verstehen, sei es "schön, eingebunden zu sein". Auch diese Frauen "spüren, dass ein festlich gedeckter Tisch etwas bedeutet", ist die Ehrenamtliche überzeugt.

Tatsächlich ist die kleine Feier, die stets einige Tage vor Heiligabend stattfindet, das einzige Fest für die Inhaftierten. An Weihnachten selbst gilt der übliche Feiertags-Zeitplan, berichtet Heino Holz, der seit 2014 in der JVA in Bühl arbeitet. Das bedeutet: Morgens Hofgang, danach drei Stunden "Umschluss", bei dem sich die Gefangenen gegenseitig in ihren Zellen besuchen dürfen. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen, nachmittags ist jeder wieder auf seiner Zelle. Und das war es dann auch schon.

Was die Feier den Frauen bedeutet, merkt man bei der Predigt von Pfarrer Götz Häuser. Die ist in jedem Jahr anders und stets bewegend, berichtet die Ehrenamtliche Brigitte Spengler-Weissgärber. Diesmal hat Häuser eine Krippenfigur aus der Kirche mitgebracht, die vorsichtig herumgereicht wird. Ganz normale Menschen haben sie vor Jahren getöpfert, berichtet der Pfarrer. Genau wie die Figur, die an manchen Stellen geklebt werden musste, seien die Menschen: "Wir sind auch zerbrechliche Geschöpfe, leicht zu erschüttern, empfindlich und verletzlich." Manche der Narben, die man davongetragen habe, könne man sehen wie die Risse der Tonfigur. "Aber das meiste sieht man nicht." Nicht nur eine Frau wischt sich Tränen aus den Augen. Häuser versichert ihnen, dass sie nicht allein sind, dass Gott ihre Wunden sieht. Und er fordert sie auf, miteinander so vorsichtig umzugehen, wie es jede einzelne zuvor mit der zerbrechlichen Krippenfigur in der Hand getan hat.

Später, nach gemeinsamen Liedern, Musik vom Flötenkreis der evangelischen Kirche, Gebeten und weiteren Wortbeiträgen wird der Kuchen serviert. Die Frauen fangen an zu erzählen. Jenny zum Beispiel, die im Gefängnis Freundinnen wie Ayla gefunden hat, und gern den Realschulabschluss nachmachen möchte. Mit ihrer Familie hat sie wenig Kontakt, hatte Drogenprobleme. Aber ihre Mutter würde sie gern anrufen an Weihnachten. Und einen Brief an die Schwester abschicken, wenn sie wieder frei ist. Da gibt es auch Nicola, die am Vortag Besuch von ihrer 14-jährigen Tochter hatte. Sie war heroinabhängig, ist ohne Führerschein und mit geklauten Kennzeichen Auto gefahren, hat getankt, ohne zu bezahlen. 113 Tage in Haft hat sie am Tag der Feier noch vor sich. Ein wenig macht ihr die Zeit danach Angst. Und doch kann sie es nicht erwarten, wieder selbst ihren Alltag zu gestalten.

Irgendwann sind die Teller leer, der Kaffee ist ausgetrunken. Beim Abbau der Tafel packt jede mit an. Unter den Tischtüchern kommen die Tische zum Vorschein, die sonst in den Zellen stehen und dorthin zurückgetragen werden. In wenigen Minuten ist der Flur leer. Doch in jeder Zelle liegt jetzt ein bisschen Tannengrün, das die Frauen mitnehmen durften. Ein Hauch von Weihnachten hinter Gittern.