Musikalisches Geschenk voller Harmonie

Ottersweier

Leidenschaft für Krippen Ottersweier (mig) - Sigrid Sickinger hat ihre Leidenschaft für Krippen und Krippenfiguren zum Beruf gemacht: Viele Jahre lang hat sie beides in ihrem kleinen Laden angeboten. Sie wollte damit auch zur Traditionspflege beitragen. Nun schließt sie ihr Geschäft (Foto: Gabriel).

Eltmann

Bisons reisen zum Tabellenletzten Eltmann (red) - Die Volleyball Bisons Bühl gastieren am Samstag beim Bundesliga-Schlusslicht Eltmann. Zu den sportlichen Problemen gesellen sich bei den Bayern nun noch finanzielle hinzu. Der Verein wird am Montag einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahren sstellen (Foto: av).

Bühl

Vorweihnachtliche Bescherung Bühl (red) - "Das Interesse und die Spendenbereitschaft waren in diesem Jahr sehr hoch", bilanzierte Anita Przewozny vom Kifaz. Die Wünsche von 165 Kindern - so viele wie noch nie - konnten durch die städtische Wunschbaum-Aktion erfüllt werden (Foto: Stadt).

Bühl

Balsam für die Seele Bühl (cn) - Wenige Tage vor Weihnachten bescherten die Petersburger Sängerknaben dem Bühler Publikum mit einem glanzvollen Kirchenkonzert in der Kirche St. Peter und Paul ein wunderbares Geschenk. Die russischen Gäste gastierten zum 19. Mal in Bühl (Foto: cn).