Besondere Atmosphäre

Ellwangen

Höchststrafe verhängt Ellwangen (lsw) - Im Prozess um drei Morde in Sontheim an der Brenz ist der Hauptangeklagte zur Höchststrafe verurteilt worden. Das Landgericht Ellwangen verhängte am Montag wegen zweifachen Mordes eine lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung (Foto: dpa).

Jerusalem

Forschungen in Grabeskirche Jerusalem (red) - Gleich nach Weihnachten könnte sich eines der wichtigsten Gotteshäuser der Christenheit wieder in eine Baustelle verwandeln: In Jerusalem wurden jetzt Pläne für weitere forschende Restaurierungsarbeiten für die Grabeskirche (Foto: Hollander/dpa) bekannt gegeben.

Baden-Baden

Es wird eifrig geheiratet Baden-Baden (hez) - Es wird an der Oos immer noch eifrig "Ja" gesagt: Ende Dezember wird das Standesamt erneut deutlich über 300 Paare in den Hafen der Ehe gelotst haben. Neue Bräuche wie Sand-Zeremonien (Foto: stock.adobe.com) will man bei Trauungen nicht mehr zulassen.