Weihnachtsfrieden für alle Vergesslichen Von Nadine Fissl Bühl - Den Weihnachtsabend gemütlich unter einer dicken Decke zu verbringen, mit gedämmtem Licht von leuchtenden Kerzen - erscheint besinnlich, aber nur solange man Heizung und Licht auch jederzeit wieder anschalten kann und keine Stromsperrung vorliegt. Diese sind als letztes Mittel bei Zahlungsrückständen möglich und lassen Verbraucher, die ihre Rechnungen vergessen haben, im Dunkeln stehen. Dass das eher die Ausnahme bildet, berichten die Stadtwerke Bühl.

Zunächst erfolgt eine Mahnung, dann ein weiteres Schreiben mit Zahlungsaufforderung und festgelegter Frist und als letzte Instanz geht es dann an die Stromleitungen. Unbezahlte Rechnungen sind der Grund, warum die Stadtwerke ihre Mitarbeiter an die Stromanlagen der Häuser und Wohnungen schicken. Der unerfreuliche Besuch schaltet vor Ort den Strom ab. Nach Zahlungseingang findet der Wiederanschluss in der Regel noch am selben Tag statt und kostet den Verbraucher allerdings 39 Euro. 30 Sperrungen hat es laut Pressesprecher Marcus Gernsbeck in diesem Jahr bei den Stadtwerken Bühl gegeben. Fünf Haushalte sind aktuell davon betroffen. In Relation zu den 18 100 Kunden, die der Versorger mit Strom ausstattet, fällt diese Zahl mit 0,17 Prozent sehr klein aus. "Die haben sich meistens innerhalb eines Tages erledigt", erzählt Gernsbeck. In den meisten Fällen sei die Rechnung trotz wiederholter Aufforderung schlichtweg vergessen und schnell beglichen worden. Um das zu verhindern, zahlen über 90 Prozent die anfallenden Kosten per Einzugsermächtigung und wirken damit einer dunklen Überraschung entgegen. Die gab es laut Jahresmonitoringbericht von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt 2018 für 24 502 Nutzer in ganz Baden-Württemberg, was 0,37 Prozent der Verbraucher ausmacht. Im prozentualen Vergleich steht Bühl also durchaus gut da. Auch im Vergleich zu vergangenen Jahren gebe es ebenfalls keine großen Schwankungen bei der Anzahl der Stromsperrungen, teilt Gernsbeck mit. Für alle, die keine Einzugsermächtigung erteilen und trotzdem auf der sicheren Seite sein wollen, gebe es außerdem die Möglichkeit, per Vorkasse ein Guthaben aufzuladen, von dem der Betrag dann abgebucht wird. Derzeit nutzen diese Funktion jedoch lediglich 20 Kunden der Stadtwerke. Wer jedoch im vorweihnachtlichen Stress vergisst, seine Rechnungen zu bezahlen, wird über die besinnliche Zeit geschont. So kurz vor den Feiertagen werden keine neuen Sperrungen mehr erfolgen, dadurch soll der "Weihnachtsfrieden" bewahrt werden, erklärt Gernsbeck. In der fröhlichen Zeit rund um die Feiertage seien auch die Stadtwerke nachsichtig. Der Kerzenschein an Heiligabend muss also nicht als Lichtquelle, sondern nur der freudigen Stimmung dienen.

