Wasserversorgung in Achern: Mehr Tiefbrunnen gewünscht

Der Klimawandel schlägt auch bei der Wasserversorgung der Kommunen durch. Bei lang anhaltender Hitze sind sie gefordert. "Die Nachfrage steigt", sagen Oberbürgermeister Klaus Muttach und Bürgermeister Dietmar Stiefel. Die Nachfrage kann auch bedient werden, da das Acherner Grundwasservorkommen genügend Kapazitäten bietet.

Allerdings wollen die Bürger enthärtetes Wasser. Die vor mehr als zehn Jahren in Betrieb gegangene Wasserenthärtungsanlage stößt bei großem Wasserverbrauch jedoch an ihre Kapazitätsgrenzen. So musste im Sommer auch schon hier und da einmal die Anlage abgestellt werden. An die Enthärtungsanlage angeschlossen sind auch Sasbachwalden und das Achertal. Angestrebt wird nun der Bau einer zweiten, etwas kleineren Enthärtungsanlage. Sie hätte den Vorteil, dass bei Reparaturen die Enthärtung auf der jeweils anderen Anlage weiterlaufen könnte. Allerdings würde dies eine Millioneninvestition bedeuten.

Andererseits gibt es Bereiche, in denen viel Wasser verbraucht wird, wo es gar nicht enthärtet sein muss. Hier möchte die Stadt mehr auf Tiefbrunnen zurückgreifen. "Wir wollen davon wegkommen, dass wir Wasser aufwendig enthärten, um es dann wieder zur Bewässerung von Sportplätzen einzusetzen. 120 000 Euro wollen wir aus dem Gewinn der Wasserversorgung verwenden, um Tiefbrunnen bei den Sportplätzen in Wagshurst und Fautenbach sowie beim Reitclub in Achern zu bohren und das so gewonnene Wasser für die Bewässerung zu nutzen", sagte Muttach in seiner Haushaltsrede. Damit würde die Versorgungssicherheit gerade in den Spitzenzeiten stabilisiert. Die Stadt möchte da investieren, wo Bedarf ist. Deshalb soll ein Strukturgutachten, das derzeit erarbeitet wird, Aufschluss geben.

In Sachen Abwasser möchte die Stadt ebenfalls investieren. Weiterhin strebt sie die vierte Klärstufe an. Die filtert unter anderem Arzneimittelrückstände und Östrogene aus den Abwässern heraus. Bereits im Frühjahr soll eine Versuchsanlage im Klärwerk aufgebaut werden, um die wichtigsten Regelmechanismen zu ermitteln. Unterstützt werde die Stadt vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Enttäuschend ist es für Muttach, "wenn wir vom Landesumweltminister mit einer 20-prozentigen Förderung für den Bau der vierten Klärstufe abgespeist werden. Die Einladung zum Vor-Ort-Termin in Achern blieb vom Minister übrigens unbeantwortet. Wertschätzung für ökologische Bemühungen sieht anders aus", wurde Muttach in seiner Haushaltsrede deutlich.

Dennoch werde die Stadt ihren Weg unbeirrt fortsetzen. "Wir werden die vierte Klärstufe realisieren", betonen Muttach und Stiefel. Sie setzen dabei auf einen Zuschuss in sechsstelliger Höhe.