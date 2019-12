"Jesus wird auch heute in Bühl Mensch"

In der von Mesner Christian Benner festlich geschmückten Kirche strömten über die drei Weihnachtstage tausende Gläubige in insgesamt sieben sehr gut besuchten Gottesdiensten zusammen. Am Heiligabend fasste das große Gotteshaus den Ansturm nur, weil auch die Stehplätze stark genutzt wurden.

Sehr lebhaft und sinnbildhaft ging es in der Krippenfeier für Kinder zu, zu der zahlreiche junge Familien mit ihrem Nachwuchs gekommen waren. Unter Anleitung von Pastoralreferent Nikolaus Wisser setzten Erstkommunikanten und Ministranten das Weihnachtsgeschehen lebendig in Szene, mit Maria und Josef, 15 Hirten, 20 Lichttänzern, alle sehr jung, Trompetensolistin und Flötengruppe.

In den Christmetten wurde die Krippenidylle jäh gestört. In einer Spielszene schlüpfte Pfarrer Geißler in die provokante Rolle des Scharfmachers: Er forderte, diese Familie sofort abzuschieben, allen voran den "Wirtschaftsflüchtling Josef, der unser Handwerk kaputt macht" und Maria, die Frauen zur Meinung anstifte, sie könnten in der Kirche mehr Rechte fordern. Mit Humor federte Geißler die herben Sprüche ab: "Jesus, ein unschuldiges kleines Kind? Lass den mal 14 Jahre alt werden, dann schwänzt der die Schule, demonstriert fürs Klima und geht uns auf die Nerven."

Keine Bange: Das wahre Weihnachtsevangelium folgte, von Pfarrer Geißler gesungen. In seiner Predigt formulierte er den Kerngedanken: "Jesus hat gesagt, was ihr dem Geringsten eurer Mitmenschen tut, das tut ihr mir. Das heißt: Wir verletzen das Kind in der Krippe immer dann, wenn wir unseren Mitmenschen Unrecht tun, sie vorverurteilen, sie unterdrücken ..."

Die Lieder, die die Pfarreiband "Kreuzundkwer" vokal und instrumental beisteuerte, bereicherten die Messe stimmungsvoll, wobei der "Irische Segenswunsch" zu einem ergreifenden Höhepunkt geriet.

Exzellenter Chorgesang, Bläser- und Orgelklang begeisterten im ersten Hauptgottesdienst: Unter Gesamtleitung von Michael Meier boten der Kirchenchor von St. Peter und Paul, Organist Wolfgang Trenkle und das badisch-elsässische Bläserquartett Hansjörg Stürzel, Michael Fünfgeld, Frederic Schill und Marc Hegenhauser ein attraktives Werk-Bukett dar - von Bachs Choralkantate "Wie schön leuchtet der Morgenstern" über ein klangprächtiges "Kyrie" von Charles Gounod und dessen wiegendes "Agnus Dei" bis zu Francis Poulencs prägnantem "Hodie Christus natus est" und dem exstatisch jubelnden "Gloria" von Franz M. Herzog.

Das Johannes-Evangelium "Im Anfang war das Wort", las Diakon Professor Albert Biesinger, "und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt". Darauf aufbauend betonte Pfarrer Geißler: "Gott hat sein Wort gehalten. Er lässt den Worten Taten folgen. Das Kind in der Krippe ist eine gewaltigere Botschaft als Worte es jemals sein können."

Die Parole "Kreuzige ihn" habe das göttliche Wort nicht zum Schweigen bringen können: Jesus sei auferstanden. Seine frohe Botschaft sei stärker als die Hassparolen seiner Gegner. "Verkünden wir sie weiter durch unseren Umgang miteinander, durch wertschätzende Worte und hilfreiche Taten", forderte Wolf-Dieter Geißler die Gläubigen auf.

Besonders an Familien wandte sich gestern der Hauptgottesdienst, in dem ein Stabpuppenspiel verdeutlichte, dass es sich für die Maus, den Fuchs, die Gans und den Bären ebenso lohnte, zu Jesu an die Krippe zu kommen, wie für alle Kinder und Erwachsene in St. Peter und Paul.