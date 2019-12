Eine Nacht wie keine andere

Zwei Jungen, die Jesus begegnet sind, erfahren von ihrem Opa, wie alles angefangen hat. Spielszenen und eingeblendete Fotografien, Tanzeinlagen und vor allem ein munterer Kinderchor unter Leitung von Martina Schleicher brachten auf ebenso unterhaltsame wie tiefgehende Weise die alte Geschichte neu zum Leuchten, berichtet die Kirchengemeinde.

Diakonin Ute Gatz wies in ihrer kurzen Predigt auf die unbeirrbare Liebe Gottes zu seinen Menschen hin. In der Christvesper, die durch den Flötenkreis der Gemeinde (Leitung Heidrun Gutt) eindrücklich und schön bereichert wurde, nahm Pfarrer Götz Häuser einmal mehr die selbst gemachten großen Tonfiguren aus der Weihnachtskrippe in den Blick. "Sie stehen für die Empfindlichkeit und Zerbrechlichkeit aller Menschen und für das Wunder, dass Gott in Jesus Christus dieses Schicksal auch auf sich genommen hat", so Häuser. Umso mehr gelte es, mit der Erde und miteinander behutsam umzugehen und so zum "Frieden auf Erden" beizutragen.

Die nächtliche Christmette begann mit einem Spiel von Licht und Dunkelheit, schweren Worten und schöner Musik (Tobias Rienth, Arno und Werner Venter sowie Heike Vornehm). In ihrem Lied wie in der Predigt legte Lehrvikarin Lisa Kern dar, warum diese "Nacht wie keine andere" die Dunkelheiten unserer Welt aufbricht und heller macht. Ein bei Kerzenschein gemeinsam gesungenes "O du fröhliche" brachte die Weihnachtsfreude eindrücklich zum Klingen.