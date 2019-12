"Wir müssen auf Sicht fahren"

BT: Herr Schnurr, Ihre zweite OB-Amtszeit beginnt am 1. Januar unter ähnlichen Bedingungen wie vor acht Jahren. Es herrscht Ebbe in der Kasse. Welche Rezepte von damals wollen Sie erneut verwenden?

Hubert Schnurr: Es war ja nicht nur zu Beginn meiner ersten Amtszeit schwierig. 2015 und 2016 ging es auch sehr eng zu. Wir werden uns ähnlich verhalten wie damals. Wir werden einige Projekte schieben müssen und auf Sicht fahren. Ich bin der Überzeugung, es kommen auch wieder andere Zeiten. Die Prognosen der Wirtschaftsweisen sind ja gar nicht so schlecht. Wenn die Weichen auch in der Automobilindustrie im nächsten Jahr gestellt sind, geht es wieder aufwärts.

BT: Stichwort Automobilindustrie: Schaeffler hat den Bau des neuen Headquarters Automotive in Bühl zurückgestellt; 60 Millionen Euro sollten investiert werden. War das im Rathaus die schlechteste Nachricht des Jahres?

Schnurr: Das war mit Sicherheit eine der schlechteren Nachrichten. Wir waren darauf vorbereitet, dass wir im Herbst spätestens mit dem Bau beginnen werden. Aber wir haben die Zeichen ja schon im Frühjahr mitbekommen, so dass wir schon im Mai die Haushaltssperre erlassen haben. Man muss dazu sagen: Wir sind zwar abhängig von der Automobilindustrie, aber nicht in dem Umfang wie vielleicht andere mittelbadische Kommunen. Wir haben unter den Top Ten der Gewerbesteuerzahler nur einen aus diesem Bereich, das ist Schaeffler.

BT: Warum ist Bosch nicht unter den Top Ten?

Schnurr: Insgesamt sind zwar 40 Prozent der Arbeitnehmer bei Bosch und Schaeffler beschäftigt. Allerdings ist Bosch eine Stiftung, die zahlt also relativ wenig Gewerbesteuer. Wenn die Arbeitnehmer dort leiden, leiden wir natürlich auch. Aber von der Gewerbesteuer her trifft es uns nicht so hart.

BT: 2020 kann die Stadt noch vom Rücklagen-Speck guter Jahre profitieren. Aber wie sieht es mittelfristig aus? Schlagen Sie in zwölf Monaten Steuererhöhungen vor?

Schnurr: Bisher ist das nicht beabsichtigt. Wir haben uns immerhin bis Ende diesen Jahres eine Rücklage von fast 29 Millionen Euro geschaffen. Wenn es so kommt wie geplant, werden wir wahrscheinlich aus den Reserven etwa zehn Millionen verbrauchen müssen, so dass wir auch für 2021 noch ein bisschen was in der Rücklage haben. Und meist geht es ja nach einem beziehungsweise zwei Jahren, in denen eine solche Delle auftritt, wieder bergauf.

BT: Soweit ist es leider noch nicht. Im Gemeinderat gibt es in Anbetracht der schwierigen Lage Forderungen, die exorbitanten Baukosten beim Mensa-Schulcafé-Neubau zu drücken. Geht's nicht auch eine Nummer günstiger?

Schnurr: Wir werden das alles nochmal auf den Prüfstand stellen. Aber da muss man auch realistisch sein. Es werden nur marginale Kosteneinsparungen sein können. Eine Reduzierung der Baumasse verursacht Planungskosten, Änderungen in den Überlegungen auch im pädagogischen Konzept. Das kann es eigentlich nicht sein. Wir sind 2013 angetreten mit der Gemeinschaftsschule, diese hat sich bewährt, wir haben einen enormen Zulauf.

BT: Die Forderung aus den Reihen der CDU, den Bau um ein Stockwerk zu reduzieren, stößt bei Ihnen immer noch auf wenig Begeisterung?

Schnurr: Ich persönlich bin nicht begeistert. Selbst wenn man das Stockwerk streicht, wäre die Einsparung marginal. Und in der Vergangenheit hat sich gezeigt: Wenn man bei fertigen Planungen Reduzierungen vornimmt, nur um Kosten zu sparen, holt einen das ein. Ich kann nur zwei Beispiele nennen. Da ist einmal das Bürgerhaus Neuer Markt, wo man aus Kostengründen zunächst auf eine Klimaanlage verzichtet hatte. Da konnte man nur noch eine Kühlung mit erheblichem Aufwand nachrüsten. Das zweite Beispiel ist die Großsporthalle, in der immer noch der Mehrzweckraum fehlt, den man damals mit relativ wenig Aufwand hätte mitbauen können und der heute, wenn man es tatsächlich nachrüstet, das Drei- bis Vierfache kostet.

BT: Im Fall der Mensa gab es viel Widerstand im Gemeinderat. Bekommen Sie von dort seit der Kommunalwahl insgesamt mehr Gegenwind?

Schnurr: Nein, im Gegenteil. Ich habe den Eindruck, dass der neue Wind dem Klima gut tut und man bemüht ist, noch konstruktiver zusammenzuarbeiten.

BT: Die Campus-Planung scheint unter keinem guten Stern zu stehen. Erst platzt das mit dem Einkaufsmarkt Kaufland geplante Verkehrskonzept, dann geht eine Bürgerinitiative wegen des Verlusts von Bäumen und Sträuchern im Garten des Kinder- und Familienzentrums auf die Barrikaden. Wie sehen Sie das?

Schnurr: Das Verkehrskonzept wird trotzdem umgesetzt, wie es der Wettbewerbsentwurf vorsieht. Der Kreisel ist ja beschlossen. Da werden wir im ersten Quartal 2020 mit dem Bau beginnen, so dass dieser hoffentlich bis zum Zwetschgenfest fertig wird. Was die Bäume angeht: Der Eingriff, den wir dort in die Natur vornehmen müssen, wird durch andere Dinge im Campus ausgeglichen. Wir haben ja noch die ganze Neugestaltung des Europaplatzes und des Platzes Villefranche vor uns. Da kann mit Sicherheit das eine oder andere an Grün reinkommen. Und die Forderung ist ja, die neue Mensa mit einem Gründach zu versehen und auch die Fassaden zu begrünen.

BT: Droht neuer Protest, wenn Stellplätze in Höhe des Kinder- und Familienzentrums gestrichen werden und Eltern ihre Kinder nicht mehr direkt zur Aloys-Schreiber-Schule fahren können?

Schnurr: Im Verkehrskonzept ist geregelt, wo man Andienungszonen für die Eltern einrichten kann und wo nicht. Aber dass die Eltern nicht mehr direkt zur Schule fahren können, wird ein Problem sein. Das wird sich nicht ändern lassen.

BT: Bühl ist Klimastadt, aber so richtig in den Köpfen angekommen scheint das noch nicht. So gibt es keine Anreize, auf die städtischen Citybusse umzusteigen, zum Beispiel kostenlose Fahrten an Aktionstagen des Einzelhandels. Was haben Sie in dieser Richtung geplant?

Schnurr: Um die Leitplanken beim Thema Klimaschutz mit dem Gemeinderat festzuzurren, gehen wir noch in Klausur. Wir haben aber auch schon einiges getan, im planerischen Bereich und auch mit der energetischen Sanierung vieler städtischer Gebäude. Wir sind dabei, durch entsprechende Heizungsanlagen Energie einzusparen. Auch was das Stadtgrün anbelangt, sind wir gut unterwegs. Wir haben im Siedlungsbereich immerhin über 8 000 Bäume zu betreuen. Die neue Mensa wird ebenfalls ein energetisch positives Ergebnis vorweisen können. Aber wenn man dieses Ziel hat, kostet das auch Geld.

BT: Anderswo gibt die Stadt dieses Geld nicht aus. Der Traum vom Dorfzentrum für Altschweier ist erst einmal geplatzt. Ist das endgültig oder holt man die mit Hilfe vieler Bürger erarbeiteten Pläne irgendwann wieder aus der Schublade?

Schnurr: In der großen Form, wie es einmal vorgesehen war, wird das meines Erachtens nicht mehr realisierbar sein. Allerdings wird man insbesondere die Modernisierung der Reblandhalle in abgespeckter Form weiterverfolgen müssen. Wie sich das darstellt, müssen wir im Ortschaftsrat noch diskutieren.

BT: Bei der OB-Wahl im Oktober haben Sie erneut das Vertrauen der Bühler erhalten, niemand wollte Ihnen das Amt streitig machen. Angenommen, es wäre anders gekommen: Was wäre Ihr Plan B für das neue Jahr gewesen?

Schnurr: Ich hätte vielleicht eine Tätigkeit gefunden, die mich zeitlich nicht so beansprucht hätte wie das Amt des Oberbürgermeisters. Aber mit Sicherheit wäre es mir nicht langweilig geworden. Ich habe noch andere Interessen, die mit Natur zu tun haben. Und ich habe ja immer noch ein Kreistagsmandat, ein Regionalverbandsmandat und sonstige Ehrenämter.

BT: Am 9. Januar laden Sie zum Neujahrsempfang ins Bürgerhaus ein. Welche Schlagzeile im BT können wir schon mal vorbereiten?

Schnurr: Die Stadt Bühl geht verhalten optimistisch in das Jahr 2020.