"Das ist ja schlimmer als im Tatort"

Moderne Untersuchungsmethoden zur Altersbestimmung der Statue, die ins Haus stehen, passen da natürlich überhaupt nicht ins Konzept, und um diese zu vermeiden, sind nun Irrungen und Wirrungen an der Tagesordnung im Theaterstück "Die unheilige Wallfahrt".

Die Sängerrunde Ottersweier, deren Aktivitäten wegen Nachwuchsmangels derzeit ruhen, präsentierte am zweiten Weihnachtsfeiertag die Laienspielgruppe "s'Huckepack" mit diesem von Ralf Kaspari geschrieben Schwank im Gemeindezentrum Ottersweier. Ihr Ruf war ihr offenbar schon vorausgeeilt, denn die Besucher kamen, wie fast jedes Jahr, wieder zahlreich, mussten sich allerdings ein bisschen in Geduld üben. Der Beginn war für 19 Uhr angekündigt, doch erst 19.30 Uhr öffnete sich der Vorhang und gab den Blick frei auf ein opulentes Bühnenbild mit Liebe zum Detail.

Aber dann ging's recht turbulent zur Sache. Um dem Bürgermeister (Paul Seiler) und ihrer "lieben Freundin", dessen Gattin (Gabi Dinger), eins auszuwischen, hat die Kulturausschussvorsitzende (Patricia Hemmer) einen Professor angeschleppt (Patric Wessolek), der die Echtheit des Artefakts untersuchen soll. An der zweifelt ohnehin das halbe Dorf, aber die Pilger kommen nun mal in Scharen, und da nimmt man es eben mit den Jahrhunderten nicht so genau.

Der Bürgermeister will die Untersuchung natürlich verhindern und unter Mithilfe des Opas (Markus Löffler) des Nachts die Statue irgendwie verschwinden lassen. Der Freund (Manuel Maier) seiner Tochter (Katinka Jungbauer) soll zwar Wache schieben, damit das "kostbare Stück" nicht abhandenkommt, aber man will ihm dann mit dem Knüppel eins überziehen, damit man der Statue habhaft werden kann. Dann tauchen da noch zwei "Pilgerinnen" auf, die im Haus des Bürgermeisters logieren und sich als Mutter (Bianka Linz) und Tochter (Antonia Glaser) ausgeben, und die ebenfalls, aus zunächst unerfindlichen Gründen, an das gute Stück heranwollen.

Zwischendurch ist noch ein bisschen Liebe und Eifersucht im Spiel, weil der Freund der Tochter die junge Pilgerin natürlich attraktiv findet, aber die eigentlichen Scharmützel finden um die Kiste mit dem "Heiligen Michael" herum statt, und am Ende kriegt man kaum noch mit, wer wen mittels K.o.-Tropfen im Bier und Bratpfanne über den Schädel ausschaltet, um an die Statue zu gelangen. "Das ist ja schlimmer als im Tatort", stellt die junge Pilgerin angesichts der vielen Darniederliegenden fest, sorgt aber dann letztlich mit ihrer vermeintlichen Mutter für die große Überraschung des Stücks.

Das Ganze wird mit überbordender Spiellaune serviert und das Publikum kommt voll auf seine Kosten. Ein Lob also dem ganzen Ensemble, der Regie, der Maske, der Technik, den Souffleusen, kurz: "S'Huckepack" hat wieder für eine köstliche Weihnachtsbescherung gesorgt.