"Liebesbriefen der Seele" auf der Spur

Von Conny Hecker-Stock



Bühl - Wer bei einem Traumberater an Esoterik und Räucherstäbchen denkt, ist bei Josef Rill schief gewickelt. Er weiß aus langjähriger Erfahrung und nach fundierter Ausbildung: Durch die eigenen Träume werden Körper, Seele und Geist in Harmonie gebracht. Beruflich kommt der in Bühl lebende Traumberater ursprünglich aus einer ganz anderen Ecke. Als Kfz-Meister wurde er von der Offenburger Gewerbeschule als Sachverständiger angefragt und unterrichtete dort über 20 Jahre. Als er vor 30 Jahren den Theologen Bernhard Müller kennenlernte, kam er über dessen Vorträge im christlichen Bildungshaus in Sasbach neben den Weltreligionen auch mit Philosophie, Psychologie und Träumen in Berührung. Beide wurden Freunde und verbrachten viele Abende im Gespräch. Dabei öffnete sich für den Techniker und analytischen Denker Rill, der gewohnt ist, alles zu hinterfragen, eine Tür. Er war schnell überzeugt: "Das Sichtbare im Traum enthält eine unsichtbare Botschaft". Rill begann, ein Traumtagebuch anzulegen mit bis heute über 2 000 gesammelten Geschichten. Eine erste Traumgruppe fand sich zusammen, die sich drei Jahre lang die eigenen Träume offenbarte und gemeinsam analysierte. Im Januar 2004 erlebte Rill eine persönliche Apokalypse, als kurz hintereinander zwei seiner Brüder starben. "Da war kein Lachen, kein Gefühl mehr in mir, ich war völlig unlebendig", erinnert er sich. Der Wendepunkt kam durch einen Konzertbesuch bei einer Karlsruher Sängerin, deren Texte durch ihre Träume gespeist waren. "Ich dachte, mein Herz springt aus dem Körper, es schlug auf einmal wieder", berichtet Rill. Über sie lernte er Dr. Helmut Hark kennen und absolvierte bei ihm eine mehrjährige Ausbildung in analytischer Traumarbeit und tiefenpsychologischer Symboldeutung nach C. G. Jung, mit Abschluss zum Traumberater. "Träume sind Liebesbriefe der Seele" lautete sein erster Fachvortrag, dem viele weitere folgen sollten. Im Rahmen seiner Traumforschung fiel ihm das Buch "Pflück dir den Traum vom Baum der Erkenntnis" von Ortrud Grön in die Hände. Ihre vertiefte Symbolsprache faszinierte ihn und er wollte die heute 94-Jährige unbedingt kennenlernen. Über vier Jahre studierte er bei ihr. "Wo Hark mir den Rohbau lieferte, kam von ihr die Inneneinrichtung, sie schenkte mir einen wahren Wissensschatz", sagt er mit Ehrfurcht. Er erfuhr die Grundlagen der Farbenlehre, welche Tiere für welche Botschaft stehen (etwa Insekten für negative und abwertende Glaubenssätze, Säugetiere für den emotionalen Ausdruck) und was Gliedmaße, Planeten, Bäume oder Dinge wie Handtaschen oder Ausweisdokumente für eine Bedeutung im Traum haben. Immer wieder stößt er bei den Träumenden auch auf kindliche Ängste, eigene Bedürfnisse klar zu formulieren und sich dafür einzusetzen - diese Menschen träumten häufig von Fischen, die für den Wunsch nach Selbstausdruck und Lebendigkeit stehen, sagt Rill. Er bildete sich zusätzlich weiter in der Transaktionsanalyse und bietet heute neben Vorträgen auch Workshops, Seminare und Beratungen an. Träume versteht er als vergessene Sprache Gottes und will über deren "natürliche Psychotherapie" helfen, das innere Kind zum Leben z u erwecken.

