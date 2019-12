Knapp 175 Jahre geballte Saxofon-Power

Das Knie halt! Hans Kuhn - am heutigen 28. Dezember wird er 87 - leidet. Aber nur ein wenig. Und kurz. Sein just umgehängtes glitzerndes Saxofon lässt die Krücke, die am Tisch mit den Verstärkerutensilien lehnt, schnell vergessen. Seine Ausgeh-Jacke hat er lässig ans Rappenfenster gehängt. Es bläst sich hemdsärmlig nun mal viel leichter: "Sodele! Jetzt kann's losgehen".

Stop! Melis, sein gleichaltriger Saxofon-Spezi, hat ganz andere Sorgen. Er braucht keine Krücke, wohl aber sein Saxofon. Das ist nämlich umgepurzelt und momentan unbespielbar wie der Rasen des Fußballfeldes nach heftigem Hagelschlag. Was nun? Das bringt selbst einen Routinier wie Melis aus dem Gleichgewicht. Schnell nach Offenburg heimfahren und den Schwof-Abend eine Stunde später beginnen oder lediglich auf dem Alt-Saxofon spielen?

Damit würde das Repertoire gerade mal für eine Stunde reichen. Aber der "Rappen" wäre nicht der "Rappen", wenn nicht einer der tanzwilligen Gäste eine Zange in der Tasche gehabt hätte - und plötzlich ist die Klappe wieder hingebogen und schon funktioniert das Instrument wieder, so wie Melis es möchte.

Jetzt kann endlich das vorweihnachtliche Rentnerdasein sowohl auf der improvisierten Bühne als auch auf dem Tanzparkett mit Hits aus vergangenen Zeiten wie "Sunshine Sax", "Taff" oder der "Herz-Schmerz-Polka" versüßt werden. Der "Rappen" ist zur Freude von Wirtin Anja Murr mal wieder brechend voll, und sauerbraten-, ochsenmaulsalat- und saumagengestärkte Paare streben aufs Parkett und tanzen schnittige Schieber, Wangen-an-Wangen-Walzer und sogar Square-Dance zu den durch Playback unterstützten Arrangements der beiden überaus rüstigen Musiker.

Doch das kommt nicht von ungefähr: Melis hat nie geraucht, geht mittwochs in die Probe der Burda-Kapelle und fährt zum Üben nach Meersburg, weil er im Hochhaus in Offenburg keine Nachbarn stören möchte. Und wenn man in Diersheim an Kuhnes Haus, das übrigens vis-a-vis vom "Rappen" steht, vorbeigeht, hört man ihn zu allen Tages- und Nachtzeiten üben. "Das muss sein, sonst setzt du Rost an." Mit beinahe schon lausbübischer Freude machen sich die zwei Altmusiker ans Werk, und der saxofonische Schalk blitzt aus beiden hellen Äuglein. Melis, dem schon vor einem halben Jahrhundert die Schwarzwaldmädelherzen zugeflogen waren, hat in der Tat nicht viel verlernt.

Dazu hat er immer ein Späßchen auf den Lippen. Das passt bestens zum knorrigen, bodenständigen Hanauer Hans Kuhn, der lange Jahre Chef der Diersheimer Seniorenmusiker war und darüber hinaus in vielen Musikvereinen im Hanauer- und "iwwer" de Bahngleise im Rebland als Dirigent sehr geschätzt worden war.

Zwischen ihnen stehen ein kleines Mischpult und ein CD-Player, vor ihnen je ein Notenständer mit den Hits von Anno Duwak: "Strangers in the Night" und "Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong" sowie die "Golden Sax Dreams", ein von den beiden alten Hasen für zwei Saxofone selbst arrangiertes Credo. Ein Leuchten haben die Musiker mit ihren Oldies in die Tänzeraugen gezaubert, und sogar Odilie und Denis, die der Zufall aus der Bretagne an diesem Abend in den "Rappen" verschlagen hat, fanden die beiden "super extraordinaire". Als letzter Titel steht das "Evergreen-Medley" auf ihrer bis 23 Uhr ausgetüftelten Set-Liste - und irgendwie kann das kein Zufall sein: Beide Musiker scheinen in der Tat ebenfalls zu leibhaftigen Evergreens geworden sein.