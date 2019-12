Mit "Vollgas" fulminante Bühnenshow präsentiert

- Die vierköpfige A-cappella-Formation "Vokal fünf Mal" mit den Bühler Lokalmatadoren Jürgen Bauer (Tenor), Günther Droll (Tenor), Frank Bauer (Bariton) und dem Murgtäler Hans-Joachim Bleier (Bass) feierten jeweils am Freitag- und Samstagabend eine fulminante Bühnenshow mit ihrem Programm "Vollgas" in ihrem voll besetzten "Wohnzimmer", dem Lichtenauer "Fishermanns". Gekommen waren Jung und Alt, Familien, Großeltern mit Enkelkindern, eben passend zur Weihnachtszeit.

Verantwortlich für die sagenhafte, mehrstimmige Sangesleistung und Choreografie der Formation ist seit geraumer Zeit Herr "Friedemann", das fünfte Bandmitglied hinter den Kulissen. Mit ordentlich Pfeffer und Pep heizten die Sangeskünstler ihrer treuen Fangemeinde "zwischen den Jahren" ein. "Achtung Freunde - an Weihnachten geht heute der Punk ab, seid ihr alle bereit, denn wir sind schneller als das Licht", frohlockte der Tenor Jürgen Bauer. Los ging es standesgemäß mit dem eigenen weihnachtlichen Arrangement "Single Bells", bei dem die Shopping Tour eines jeden Bürgers im Internet über den "Einloggen-Vorgang" bis hin zum Online- Dating Portal treffend besungen wurde.

Weiter ging es mit Johnny Nashs Klassiker "I can see clearly now the Rain is gone". Der beeindruckende Bass Hans-Joachim Bleier unterbrach das Lied mit der Bemerkung zu den üppigen Weihnachtsfeiertagen: "Diese Woche wollte ich abnehmen, aber niemand hat bei mir zu Hause angerufen." Daraufhin schallendes und johlendes Gelächter im Publikum, spätestens jetzt hatte die Gruppe "Vokal fünf Mal" ihr Publikum in den Bann gezogen.

Darauffolgend gaben "Vokal fünf Mal" mit "Ruf doch mal an, oder schreib mir mal eine Karte" eine satirische Beschreibung des Zeitalters vor der "Whats App"- und "Facebook"-Generation zum Besten. Anschließend brillierte Hans-Joachim Bleier (Bass) "Probier's mal mit 'nem Bass" von den Wise Guys. Bleier intonierte mit voller Inbrunst und Manneskraft, dass er, seine Tenöre und Gesangspartner ja nur "halbe Kerle" seien. Schließlich könne nur er selbst mit seiner männlichen Bassstimme und strammen Waden die Frauenherzen beeindrucken.

Die zweite Konzerthälfte begann mit einer herrlichen Persiflage auf "Habanera" aus der Oper "Carmen" sowie "Wenn in Capri die rote Sonne im Meer versinkt". Dabei betraten die "Vokal fünf Mal"-Akteure in feinem Zwirn und Schwalbenschwanz die Bühne. Jeder der Herren zückte seinen bunten Fächer aus der Hosentasche, Jürgen Bauer als "Carmen" im roten, kurzen Satinkleid streifte förmlich durch das Publikum. Bandmitglied Hans-Joachim Bleier stellte seinen Kompagnon als "Marie Jürgen Callas" mit unrasierten "Stahlbürsten an den Beinen, eben ein Affentaler" dem begeisterten Bühnenpublikum vor. Hierauffolgend gab die A-cappella-Formation mit dem Lied von "Der Badkapp" eine eigene Version in Anspielung auf "Under the Boardwalk" von den Drifters zum Besten. Hierzu hatte Frank Bauer (Bariton) eine junge bildhübsche Dame namens "Sophia" als Badenixe auf die Bühne geholt. Publikumsgast Sophia wurde dann von "Vokal fünf Mal" mit dem Titel "Deine Badkapp' macht mich an" besungen. Daraufhin gab es Szenenapplaus vom Publikum. Weiter ging es mit Falcos "Jeanny", einer Hommage an fleischessende Sangeskünstler im Gegensatz zu Moos essenden Veganer und Salat-Salafisten. Das sei ja schließlich ein "diskriminierender" Ausdruck, wie Hans-Joachim Bleier augenzwinkernd und todernst gegenüber seinen Bandkollegen anmerkte.

Der Höhepunkt der zweiten Konzerthälfte war das bekannte Stück "Rock me" von der bayerischen Formation "VoxxClub". Mit einem Medley von Udo Lindenberg näherte sich ein herausragendes Konzert langsam seinem Ende.