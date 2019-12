Interessante Einblicke in die Welt des Spitzensports

- Der Schriftsteller Rüdiger Barth hat am Samstagabend im Haus Mutter Alexia seinen Roman "Das Haifischhaus" vorgestellt. Barth, der heute in Hamburg lebt, ist in Bühlertal aufgewachsen, der Veranstaltungsraum der Bibliothek war voll besetzt. Viele der Teilnehmer dürften den Autor persönlich gekannt haben, so wie der Journalist Wilfried Lienhard, bei dem Barth als junger Mann bei einer örtlichen Zeitung das Journalistenhandwerk erlernt hat. Barth beantwortete in öffentlichem Rahmen die Fragen Lienhards, und die Zuhörer gewannen interessante Einblicke in die Welt der erfolgreichen Sportler, denn dort spielt "Das Haifischhaus".

Die Hauptperson Toto Berger, ein Tennisspieler, kehrt drei Jahre nach seinem letzten Spiel und einem verlorenen Wimbledon-Finale zurück in die Öffentlichkeit. In der Zwischenzeit hat er, schwer erkrankt, sein Leben an die Wand gefahren, Bergers Finanzen sind ruiniert. Die neue Nummer Eins am Tennishimmel fordert ihn für eine Millionengage zum Duell, und Berger willigt ein.

Sein Verständnis und seine Einblicke in die Sportszene gewann Barth als Reporter für das Magazin "Stern", für das er 15 Jahre lang tätig war. Lienhards Fragen brachten Barth zum Erzählen, zum Beispiel über das abgeschottete Leben der Superstars, das nicht selten zu psychischen Deformationen führe. Die Sportler umgeben sich demnach nur mit befreundeten Menschen, die einen sogenannten inneren Kreis bildeten. "Außen ist nur Feindschaft", erklärte Barth. Auch durch Interviews, zum Beispiel mit Pete Sampras oder Bastian Schweinsteiger, sei er nie in deren tiefere emotionale Schichten vorgedrungen. Mit Oliver Kahn sei er einmal in einem Kleinflugzeug eineinhalb Stunden unterwegs gewesen, und obwohl der ehemalige Welttorhüter ihm direkt gegenübersaß, habe Kahn die ganze Zeit geschwiegen. "Er hat den von Kahns Manager arrangierten Flug als Verletzung seiner Intimsphäre empfunden", analysierte Barth.

Robert Enke, ebenfalls ehemaliger Fußballnationaltorhüter, der sich 2009 selbst getötet hat, sei ein sehr freundlicher Mensch gewesen, betonte der Autor. "Aber irgendwann fragt auch sie niemand mehr, wie es ihnen geht, weil ihnen überall der rote Teppich ausgerollt wird." Das Gespräch zwischen Lienhard und Barth wurde immer wieder unterbrochen, als Barth Passagen aus seinem Werk vorlas und dem Interviewer dadurch Gelegenheit gab, neue Themenfelder anzuschneiden. Zum Beispiel den Killerinstinkt, den Toto Berger und seine Gegner gleichermaßen auszeichne und der ihnen die Fähigkeit verleihe, ein Match zu gewinnen. "Je höher das Niveau, desto mehr entscheidet der Kopf über Sieg und Niederlage", erklärte Barth und fuhr fort: "Champions zeichnet aus, dass sie sich nach Gegenschlägen immer wieder fangen können." Dabei spiele auch die Angst vor der Niederlage eine entscheidende Rolle, denn "Gewinnen ist toll, aber das Verlieren zehrt ohne Ende", so Barth. Dazu komme die Angst vor Verletzungen, denn die könne zur Arbeitslosigkeit führen. Auf niedrigerem Niveau habe er als früheres Mitglied des Tennis Clubs Bühlertal das Spiel verstehen gelernt. Boris Becker habe er übrigens nie getroffen, die Geschichte des mehrmaligen Wimbledongewinners habe auch nicht als Romanvorlage gedient.

Am Ende hatten die Teilnehmer Gelegenheit, sich bei einem Glas Sekt über das Gehörte auszutauschen und von Barth das "Haifischhaus" signieren zu lassen.

Das Haifischhaus, ISBN: 978-3-453-27239-2. Preis: 20 Euro.