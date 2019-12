"So recht glachd", bis die "Dräna laufe"

Zum einen mag das vielleicht an der meist sehr speziellen Aufmachung von Hillu Stoll und Franz Auber liegen. Schon als Bäuerin Lena (immer in Gummistiefeln und Kopftuch) und Bauer Maddeis (mit dicker Brille und Cordhose) schimpften und feixten sie wie ein altes Ehepaar vom alten Schlag. Aber am Samstag hatten die beiden von der Alb, noch unzählige andere "Persönlichkeiten" mit im Gepäck: die brillierten als Köche "à la Carte", als aufgebrezelte Motorradbräute oder als Schuhverkäufer (Franz Auer) sowie Nachbarin Babette (Hillu Stoll). Aber egal welches Outfit sie auch am Leibe trugen, eines bleibt immer gleich: sie maulen, fallen sich gegenseitig ins Wort, kritisieren und kanzeln den Ehepartner sprich das Gegenüber so herunter, dass man plötzlich versteht, warum die Scheidungsrate in Deutschland so hoch liegt, denn Bäuerin Lena und Bauer Maddeis führen kein Ehe-Leben, sondern eher eine Ehe-Hölle.

Hillu und Franz - beide in weißen Kochanzügen - steigen direkt in ihr Programm "Menü dobblet gmobblet" ein. Franz erzählt eine Geschichte aus dem Service-Alltag in einem Restaurant und freut sich danach wie ein Kleinkind, als er seinen Lieblingssatz sagen darf: "Nicht dass jemand denkt, Hillu steht in einem Loch - die ist wirklich so klein!"

Zugeben, riesig ist die Hillu wirklich nicht- aber dafür ganz große Klasse: Sie beginnt mit einem kleinen Sprachkurs für "Heckenscheißer", also alle, die nicht "vo d'r Alb ra komme". Selbst gebürtige Schwaben kommen ins Staunen, als sie einen Zungenbrecher in einer Geschwindigkeit vorträgt, an die andere nicht einmal mit einem Porsche rankommen.

Apropos Geschwindigkeit: Im Laufe des Abend drehen die beiden schwäbischen Urgesteine als heiße Biker-Bräute mit Lederjacke und Minirock kräftig auf. Ihre Lover werden über alle Maßen angehimmelt - mit mehr als zweideutigen Spitzen. "Wolfi muss seinen Spoiler polieren", säuselt die blondierte Motorradbraut. Eine Diskussion über den "doch etwas schlabbrigen kleinen Ständer" oder Impotenz ("So als wenn man mit gekochten Spagetti Mikado spielen will"!) schließen sich an. Die Zuhörer schütteln sich vor Lachen.

Hier kann auch der toleranteste Mensch mit Kritik nicht hinterm Berg halten, denn der schwäbische Humor ist streckenweise nicht jedermanns Sache: nicht gerade jugendfrei und ziemlich derb obendrein. Eine Mischung aus Büttenreden und Schenkelklopfer-Witze eben. Doch das Bühler Publikum kommt auch bei diesem Niveau aus dem Wiehern und Gackern gar nicht mehr heraus.

Eines muss man dem Comedy-Duo "Hillus Herzdropfa" allerdings zu Gute halten: Sie haben ein feines Gespür für schwäbische, pardon, menschliche Befindlichkeiten. Sie nehmen die Dinge des täglichen Lebens aufs Korn und können über sich selbst lachen. Sympathisch sind sie obendrein. So erkundigt sich Hillu auch immer wieder freundlich beim Publikum: "Gohd's au mid däm Schwäbische?"

Ond wie's gohd! Par exellence glänzen Hillu und Franz durchgehend mit ihren verquerten Lebensweisheiten: "Bei Männern wächst im Alter nur die Gewalt - und die Zehennägel!" (Hillu); "Haare in den Ohren sind für Männer so eine Art natürlicher Schallschutz" (Franz); "Männer und Frauen passen nicht zusammen - einer ist immer unnötig!" (wieder Franz) und "Warum sprichst Du immer von meinem Übergewicht und nicht von Deinem geistigen Untergewicht" (natürlich Hillu).

Nach einem 150-minütigen Schwaben-Marathon wird am Ende gesungen. Ganz klar mit Mitsingrefrain "Im Bett, im Bett, im Bett", nach dem alten Gassenhauer "Hoch auf dem gelben Wagen". Und als literarische Dreingabe rezitiert Franz Auber auch noch ein kleines Gedichtle. In der hinteren Reihe hört man jemand seufzen: "Endlich han mir mol wiedr so recht glachd!"