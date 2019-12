Charmante Bestie mit großem Herz Von Ursula Klöpfer Bühl - Nebel wabert über die Bühne. Es donnert und der Wind pfeift. Ein Schloss liegt im Dunkeln, und eine gespenstische Gestalt huscht durch die Nacht. Es ist das Biest, das sich hier im Finsteren herumtreibt! Ein wenig gruselig - oder? Mitnichten! Eine wunderbar kindgerechte und sehr moderne Version des französischen Volksmärchens "Die Schöne und das Biest" brachte das Theater Liberi am Sonntagnachmittag als Familienmusical im Bürgerhaus Neuer Markt in Bühl auf die Bühne. Von einer märchenhaften Kulisse und fantasievollen Kostümen, die nur so um die Wette funkelten, zeigten sich Kinder und Erwachsene gleichermaßen verzaubert. Dazu gab's poppige Musik und romantische Balladen. Schon seit Jahrhunderten erzählen sich die Menschen das Märchen von der Schönen und dem Biest und der Kraft ihrer Liebe, die so stark ist, dass sie sogar einen Fluch brechen kann. Die Geschichte wurde zum ersten Mal im Jahr 1740 von Gabrielle-Suzanne de Villeneuve veröffentlicht. Längst hat die anrührende Story auch die internationalen Musical-Tempel erobert. Walt Disneys Zeichentrickfilm ging um die Welt, und der Kinofilm mit Emma Watson war der erfolgreichste Film des Jahres 2017. Es ist eine anrührende Geschichte, die mit den ganz großen Gefühlen spielt und daher, in einer Zeit, in der äußere Schönheit oftmals den Wert eines Menschen zu bestimmen scheint, genau die richtige Botschaft vermittelt. "Hör nicht auf deine Augen - sieh mit dem Herzen", singt die wunderschöne Belle immer wieder und entführt die Zuschauer in eine fantastische Welt voller Liebe und Poesie. Auch Antoine de Saint-Exupéry verwendet in "Der kleine Prinz" ein ähnliches Motiv. "Man sieht nur mit dem Herzen gut", heißt es da. Die Geschichte ist wohl nahezu jedem bekannt. Ein Prinz wird für seine Selbstsucht grausam bestraft. Ein Fluch verwandelt ihn in ein Monster, das in einem verwunschenen Schloss leben muss. Als eines Tages ein armer Kaufmann eine Rose für eine seiner Töchter im Schlossgarten pflückt, fordert das Biest dafür einen hohen Preis. Fortan muss die jüngste, die schöne Belle, in dem verfluchten Schloss leben. Das Mädchen mit einem guten Herzen fürchtet sich aber nicht vor der grimmigen Fassade des Prinzen und erkennt, dass hinter der monströsen Gestalt vielleicht mehr steckt. Nur die wahre Liebe kann den Bann brechen. Bis zum fulminanten Ende begeistert das Theater Liberi (Autor und Konzeption Helge Fedder/künstlerische Gesamtleitung von Lars Arend) auf ganzer Ebene mit seinem ausgezeichneten Musical-Ensemble. So gibt Elisabeth Kirch mit ihrer wunderbaren Stimme der schönen Belle Anmut und Grazie. Schon mit ihrem ersten Song "Ich warte auf Dich" hat sie das Publikum auf ihrer Seite. Die Bestie spielt und singt stimmgewaltig Vladislav Weis, der mit seinem wuchtigen Kostüm, das aus bodenlangem Mantel, Stofffetzen, wilder Mähne und schauriger Maske besteht, auf ganzer Linie überzeugt. Die Wandlungsfähigkeit seiner Stimme ist enorm: Als Biest vermag er einen rauen Gießkannenbass zu röhren, doch hinter dem Spiegel und als geläuterter Prinz klingt ein angenehmer Bariton. Einfach nur wunderbar sind die verwunschenen Schlossbewohner, die als glitzernde Wesen irrlichternd über die Bühne wirbeln (Kostüme Annette Pfläging). Sie bereichern das Musical ungemein und geben ihm seinen modernen Touch. Auch dem neuzeitlichen, ständig wechselnden Lichtkonzept muss Lob gezollt werden, ebenso dem ausgefeilten Bühnenbild (Beata Kornatowska), das mit portablen Bühnenelementen, mit wenigen Handgriffen, vom geheimnisvollen Schloss zum Haus des Vaters, umgebaut werden kann. So gilt es als Fazit nur wenig Wörter zu verlieren: Das Familienmusical "Die Schöne und das Biest" verdient die Auszeichnung besonders wertvoll, ist einfach nur bezaubernd sowie märchenhaft dazu. Mit einem furiosen Finale und der der gesungenen Botschaft "Schau in Dein Herz, schau immerzu, ohne Augen siehst auch Du!" geht eine glänzende (im wahrsten Wortsinn) Aufführung zu Ende. Zurück bleibt eine wunderbare Essenz, die (hoffentlich) bei Kindern wie Erwachsenen noch sehr lange ein wenig nachwirken wird.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben