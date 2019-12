So wird das Jahr 2020

Januar: Beim Neujahrsempfang im traditionell überfüllten Bürgerhaus Neuer Markt überrascht Oberbürgermeister Hubert Schnurr mit der Nachricht, dass die geplante Mensa mit Schülercafé nun doch nicht beim Kinder- und Familienzentrum (Kifaz) errichtet werden kann. Der Grund: Im Kifaz-Garten wurde eine seltene, vom Aussterben bedrohte Maulwurfsart (Talpa grabowski) entdeckt. Das Naturschutzreferat des Regierungspräsidiums Karlsruhe stellt den Bereich umgehend unter Biotopschutz und verfügt ein Bauverbot. Schnurr gesteht, diese Entwicklung nicht zu bedauern. So könne er doch dem Gemeinderat, der seinen Haushalt 2020 kurz vor Weihnachten nur unter Bewährung genehmigt hat, jetzt endlich einen überzeugenden Sparvorschlag bieten.

Februar: Bühls älteste Fastnachtsgesellschaft lüftet das Geheimnis, was sich hinter ihrem aktuellen Motto "Narrhalla for Future" verbirgt. Das Präsidium ruft am Schmutzigen Donnerstag geschlossen zum Klimastreik auf. Konsequenz: Beim großen Bühler Umzug am Fastnachtssonntag sind keine dieselnden Zugmaschinen mehr zugelassen. Die neue Umzugsordnung gestattet den Wagenbauern nur Antriebe mit Pferde-, (Allda-)Esel- oder Ochsengespannen. Einzige Alternative ist die eigene Muskelkraft. Die Narrhalla schreitet in Sachen ökologischer Fußabdruck mit gutem Beispiel voran und reaktiviert ihr Narrenschiff von der Kampagne 2016.

März: Das Korkgranulat des neuen Bühler Kunstrasenplatzes motiviert immer mehr Fußballanhänger dazu, mitgebrachte Korken auf den Platz zu werfen - im Irrglauben einer umweltgerechten Entsorgung. Bedauerlicherweise können nicht alle Fans unterscheiden zwischen natürlichen Korken, Plastikkorken und Kronkorken. Als die verkorksten Spielzüge und vergeigten Torchancen mit Beginn der Rückrunde sichtlich überhandnehmen, greift der Südbadische Fußballverband (SBFV) ein. Fortan gibt es bei den VfB-Heimspielen scharfe Einlasskontrollen. Kork in jedweder Form in den Hosentaschen führt unweigerlich zum Stadionverbot.

April: In Sachen Highspeed-Internet macht der Gemeinde Ottersweier niemand etwas vor. Der Glasfaserausbau geht so fix voran, dass bereits Ende April der letzte Gemarkungszipfel in Angriff genommen werden kann: die Exklave am Aschenplatz, im Schwarzwald zwischen Hundseck und Hundsbach abgelegen. Aufgrund fehlerhafter GPS-Daten verlegt der Bautrupp die Backbone-Leitung allerdings nach Herrenwies, sofort im Anschluss startet die Hausverkabelung. Die technologisch vernachlässigten Dorfbewohner sind hoch erfreut ob des unerwarteten Schnellschusses aus Ottersweier. Im Rathaus der Gemeinde Forbach, zu der Herrenwies gehört, jagt indes eine Krisensitzung die andere. Der Gemeinderat ist über alle Maßen empört: "Das ist eine feindliche Übernahme!" Im Kreistag wird die Forderung nach Sanktionen laut.

Mai: Aufgrund äußerst positiver Testerfahrungen in den Vorjahren wird das Bühler Schwarzwaldbad nun offiziell zum Hundeschwimmbad erklärt. Saisoneröffnung ist traditionell am 15. Mai, nur Hundehalter dürfen mit ihren Lieblingen ins Freibad. Alle anderen Wasserratten müssen mit dem Hallenbad, das nun ganzjährig geöffnet ist, vorliebnehmen. Der Geschäftsführer der Sportstätten GmbH sieht in der Neuregelung nur Vorteile: "Im Hallenbad sind die Besucher auch im Sommer vor der intensiven UV-Strahlung geschützt. Im Freibad-Betrieb sparen wir enorme Kosten für die Aufsicht und die Wasseraufbereitung." Wirtschaftlich zuletzt auf den Hund gekommen, sei künftig sogar eine schwarze Null im Badbetrieb denkbar, freut sich OB Schnurr über seinen nächsten Konsolidierungsvorschlag für den Haushalt 2020.

Juni: Jürgen Brügel, ehrenamtlicher Kultur-Impresario der Gemeinde Bühlertal, landet seinen größten Coup: Beim Open Air am Brunnenplatz ertönt zum dritten Mal hintereinander die Musik der Rolling Stones. Allerdings agieren dieses Mal keine Imitatoren, sondern stehen die echten Stones auf der Bühne: Jagger, Richards & Co.. "Mick und Keith haben spontan zugesagt, als ich sie gebeten hatte, für eine ursprünglich vorgesehene Bon-Jovi-Coverband einzuspringen", berichtet Brügel. Als Glücksfall erweist sich auch die terminliche Vorverlegung des Events in den Juni: Das Wetter spielt mit, so dass der Auftritt der rüstigen Briten nicht im Haus des Gastes erfolgen muss. Bei Knallern wie "Brown Sugar", "Satisfaction" oder "Jumping Jack Flash" kennt der Jubel auf dem Brunnenplatz keine Grenzen. Die letzte Zugabe widmet Jagger einem Gegner des neuen Bühlot-Bads: "You can't always get what you want".

Juli: Auch in Bühl wird gefeiert - und wie! Bei der After-Work-Party im Stadtgarten greift der berühmteste Dancefloor-Export der Schweiz zu den Reglern: DJ BoBo dreht so laut auf, dass den Besuchern Sekt und Bier unweigerlich aus den Gläsern schwappen. Tresen kippen um, Zelte und Holzbuden stürzen ein, am Neubau der Sparkasse fallen Fassaden- und Gerüstteile herab. Pfarrer Wolf-Dieter Geißler versucht, mit vollem Glockeneinsatz dem Inferno etwas entgegenzusetzen. Vergeblich, das Geläut geht völlig unter. Drei Stunden dauert die geile Party. Am nächsten Morgen verständigen sich Stadt und Veranstalter auf eine künftige Lärm-Obergrenze.

August: Bürgermeister Helmut Pautler heißt Badetouristen aus der gesamten Region in Rheinmünster herzlich willkommen. Nicht nur der kleine Hanfsee wird offiziell als Badestelle ausgewiesen, sondern der benachbarte große Kriegersee in einem Aufwasch gleich mit. Es folgt eine faustdicke Überraschung: die feierliche Übergabe einer Röhre, die beide Seen miteinander verbindet. Mit einer Schreckschuss-Pistole gibt das Ortsoberhaupt den Startschuss für zwei Schwimm-Staffeln, die von zwei Seiten als erste den Kanal durchqueren. Die Natostraße wird beidseitig als Parkstraße für motorisierte Badegäste ausgewiesen.

September: Die Aloys-Schreiber-Schule und die Carl-Netter-Realschule kommen schneller zu einer Mensa, als man nach dem Bauverbot vom Januar zu träumen wagte. Die Lösung: Der Ratssaal im Friedrichsbau wird mit Beginn des neuen Schuljahres zum Speisesaal. Bürgermeister Wolfgang Jokerst verweist auf die dort bereits vorhandene Küche. "Dass die Sache technisch funktioniert, hat im vergangenen Jahr der Sternekoch Franz Keller bewiesen, als er zu seiner Buchvorstellung ein zahlreiches Publikum bekochte." Der Friedrichsbau sei darüber hinaus ein historisch wertvolles Baudenkmal, das bislang leider viel zu häufig leer gestanden sei. Jokerst: "Jetzt können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen." Endlich erfahre das Gebäude eine intensive Nutzung: "Warum sollte hier weiterhin nur der Gemeinderat abgespeist werden?"

Oktober: Greta Thunberg kommt nach Scherzheim - auf Einladung von Frohmut Menze. Ein paar Dutzend Grundschüler schwänzen bei der ersten Lichtenauer "Friday-for-Future"-Demo den Unterricht und laufen mit den beiden Umweltaktivisten an der Spitze zum Hoftheater. Die dortige Kundgebung findet in Form eines Schauspiels statt. Zur Aufführung kommt das Märchen "Hänsel und Greta", frei aktualisiert nach den Gebrüdern Grimm. Im inzwischen grundsanierten, solarbeheizten Knusperhäuschen kann die böse Hexe mangels fossiler Brennstätte nicht mehr in einen Ofen geschubst werden. Sie wird stattdessen von Greta in den Hühnerstall gesperrt und sechs Monate später aufgrund guter Führung entlassen.

November: Nach monatelangen schweren Zerwürfnissen zwischen den Gemeindeorganen von Ottersweier und Forbach (wegen der Herrenwieser Glasfaser-Affäre) beginnen sich die Wogen allmählich zu glätten. Unter Vermittlung des früheren Landrats Jürgen Bäuerle werden gegenseitig verhängte Betretungsverbote der jeweiligen Gemarkung aufgehoben und die Verlegung einer weiteren Backbone-Trasse über den Aschenplatz hinaus vereinbart. Ottersweier erklärt sich bereit, Hundsbach für zwei Jahre mit gratis High-Speed-Internet zu versorgen.

Dezember: Der Bundesverband Deutscher Mensabetreiber (BDMB) ehrt die Stadt Bühl mit seinen höchsten Weihen. Für die Einrichtung der neuen Mensa im Friedrichsbau erhält die Zwetschgenstadt die renommierte Auszeichnung "Schönste Schulmensa Deutschlands".