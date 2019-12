Musik für die Herzen und den guten Zweck

Bühl - "Take your Trouble to the Chapel - trag Deine Sorgen in die Kapelle", singt Jochen Wollasch gefühlvoll mit schöner Stimme. Der Text des von Elvis Presley einst berühmt gemachten Gospels "Cryin in the Chapel" mag manchem Besucher in der Bühler Pfarrkirche St. Peter und Paul direkt aus dem Herzen gesprochen haben. Das Benefizkonzert am Sonntagabend schenkte den Zuhörern eine weihnachtliche Stunde voller einschmeichelnder Melodien und besinnlicher Momente. Die Lieder berührten die Menschen, die Texte von Alfons Ruf enthielten Nachdenkliches, machten aber auch Hoffnung.

Die "Moonlights" und Sängerin Sandie Wollasch wiederholten mit dem Konzert in der Bühler Kirche einen Riesenerfolg aus dem vergangenen Jahr. Am Silvesterabend 2018 war die Karlsruher Kultformation erstmals bei einem Benefizkonzert in der Kirche St. Maria Kappelwindeck aufgetreten und hatte die Menschen verzaubert. Direkt nach der Veranstaltung war damals klar: Da muss es eine Wiederholung geben! Die beiden Pfarrgemeinderäte Marc Vollmer und Klaus Dürk nahmen das in die Hand und organisierten die Neuauflage. Der Erlös ist ein Weihnachtsgeschenk für drei Bühler Institutionen: Für den Verein "Kleiner Stern", der das Caritas Baby Hospital der Kinderhilfe Bethlehem unterstützt, für den Peru-Kreis und für den Verein zum Erhalt der historischen Schwarzorgel der Stadtpfarrkirche.

Mit Popmusik aus den 50er bis 70er Jahren und mit amerikanischen Weihnachtsliedern wussten die routinierten Musiker und Sänger der Moonlights erneut zu begeistern. Die Band, die in den goldenen 60er Jahren ihre größten Erfolge feierte und seit Anfang der 80er wieder zusammen ist, tritt nach wie vor in Stammbesetzung an: Mit Jochen Wollasch, Peter Kurz, Pieter Korfmaker an den Gitarren und Claus Bubik am Bass. Alle vier singen abwechselnd und könne sich jeweils auf einen stimmkräftigen Background-Gesang der Kollegen verlassen. Marcel Millot und Dieter Wolf begleiten am Schlagzeug und an den Keyboards. Pianist Dieter Wolf sorgte mit der solistischen Darbietung der Casablanca-Filmmusik "As Time Goes By" für eine schöne Abwechslung. Außerdem wirkte er bei einem umjubelten Höhepunkt des Konzerts mit. Sängerin Sandie Wollasch, die oft und gerne mit der Band von Papa Wollasch auftritt, war alleine nach vorne vor den Altar getreten und sang, begleitet am Klavier, "Oh Holy Night". Dabei beeindruckte sie mit all der variablen Stimmgewalt, die sie so erfolgreich macht - ein intensives musikalisches Erlebnis, das für einen Gänsehaut-Moment sorgte.

Mit dem Weihnachtslied "Mary's Boy Child" hatte das stimmungsvolle Programm begonnen, mit "Amazing Grace" und der Zugabe "Stille Nacht" endete es. Dazwischen waren gefühlvolle Balladen von Simon and Garfunkel, den Bee Gees und den Beatles aufgerufen. Mit Bravorufen bedacht wurde Jochen Wollaschs Version der "Unchained Melody". Unvergessen ist "Let it Be" von den Beatles, wobei George Harrisons Gitarrensolo Peter Kurz übernommen hatte. Ein großes Kompliment geht dabei an die Technik, die die Lautstärke von Instrumenten und Stimmen perfekt aufeinander abstimmte. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen in der großen Kirche mit Bühne zwischen Chorraum und Altar.

Ins Leben gerufen wurde das Moonlight-Konzert durch Alfons Ruf, den Vizepräsidenten des Blasmusikverbands Mittelbaden. Wie bei der Erstauflage ließ er die Gäste zwischen den Liedern an seinen Gedanken teilhaben. "Bevor du urteilen willst über mich, ziehe meine Schuhe an und durchlaufe den Weg, den ich gegangen bin", beginnt einer der Texte über Toleranz, Respekt und Wertschätzung, gegen Oberflächlichkeit, Unehrlichkeit, Hass und Gewalt. Die Kinder Leni und Luis Ruf trugen ebenfalls zum Programm bei. Luis las die Geschichte vom Weihnachtsstorch vor, und Leni durfte mit Sandie ein Duett singen. Das Publikum war begeistert und der Wunsch beim anschließenden Glühwein-Plausch vor der Kirche war schnell formuliert: nächstes Jahr unbedingt wieder!