Lichterfeste gefeiert

(red) - Am Wochenende wurde in der Region zweimal das jüdische Lichterfest Chanukka gefeiert - am Samstag auf dem Bühler Johannesplatz, am Sonntag in Baden-Baden vor dem Theater. Beide Feste wurden erstmals in diesem großen Rahmen öffentlich begangen.

Die Stadt Bühl sei damit einem Wunsch der Israelitischen Kultusgemeinde Baden-Baden gefolgt, heißt es in einer Mitteilung. "Wir sind sehr dankbar, dass wir Chanukka auf dem Bühler Johannesplatz feiern dürfen", so Rabbiner Daniel Naftoli Surovtsev. Chanukka ist ein achttägiges Fest im Winter zum Gedenken an ein Wunder bei der Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem im Jahre 165 vor Christus. Damals hatte laut Überlieferung ein kleines Fläschchen Öl acht Tage lang für eine Flamme gesorgt, bis neues Öl hergestellt war.

2019 fiel der erste Chanukka-Tag auf Sonntag, 22. Dezember. Bis 29. Dezember wurde jeden Tag eine Kerze angezündet. Bei beiden Festen haben Juden und Nichtjuden bei freudiger Atmosphäre gemeinsam gesungen und gebetet. Zum Abschluss gab es regen Austausch bei Glühwein und typisch jüdischem Gebäck.