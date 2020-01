Kleine Tricks im Acherner Bad?

Ärger am Rande der Fridays-for-Future-Demonstrationen in Achern: Eltern streichen einigen Teilnehmern der Demo das Taschengeld. Bei einem runden Tisch mit Schülern, Eltern und Lehrern stellt sich heraus, dass die Reaktion der Eltern einem Missverständnis geschuldet ist. Sie haben den Demonstrationsruf "Hopp, hopp, Kohlestopp!" als Aufforderung verstanden, den Geldhahn zuzudrehen.

Februar: Die Vogelfreunde Achern ziehen Bilanz ihrer Papageienmesse vom vergangenen November und überlegen sich schon neue Attraktionen für die nächste Messe im Jahr 2021. "Wir könnten uns doch einen kleinen Wortspiel-Gag erlauben und einen Vater, der mit Nachnamen Geier heißt, als Papa Geier einen Vortrag halten lassen", lautet ein Vorschlag. Altstadtrat Albrecht Geier bekommt dies mit und lehnt daraufhin empört ab: "Diese Grünschnäbel und schrägen Vögel der Vogelfreunde schießen mit dem Vorschlag den Vogel ab. Denen werde ich die Flügel schon stutzen", droht der Altstadtrat.

März: Wie soll die einst als Champagner-Platz benannte Stelle auf dem ehemaligen Glashüttenareal ("Wohnen an der Acher") künftig heißen? Der Titel Champagner ist bekanntlich geschützt und kann deshalb nicht verwendet werden. Die von einem Bürger eingebrachte Namensalternative Prickelndes-Kaltgetränk-mit-dem-sich-erfolgreiche-Rennfahrer-bespritzen-Platz kann Stadtverwaltung und Investor nicht recht überzeugen.

April: Acherns Feuerwehrkommandant Michael Wegel ist unter anderem bekannt für seine tiefe, klare Stimme. Als er im Oktober 2019 im Bürgersaal bei einer Ratssitzung sprach, verzichtete er auf ein Mikrofon. Das bekommt man beim VfR Achern mit und bietet ihm daraufhin die Funktion als Stadionsprecher an. "Wenn mal die Technik ausfallen sollte, versteht man ihn auch so im Stadion", ist die Begründung.

Mai: Im Rahmen der Diskussion um den Masterplan in Achern werden die Forderungen lauter, das Bedienen des Smartphones während des Spaziergangs durch Schutz- und Leitmaßnahmen zu unterstützen. Die Stadtverwaltung verweist auf eine kostengünstige Alternative zu Zäunen und Pufferzonen. Die Smartphone-Benutzer sollen beim Spaziergang die Kamerafunktion an ihrem Gerät bedienen. Dann würden sie ihren realen Spaziergang virtuell verfolgen und entsprechend reagieren können. Das sei spannender als jedes Computerspiel.

Juni: Eine chinesische Delegation besucht Achern. Die Kosten für den Dolmetscher sollen gespart werden. OB Klaus Muttach sei doch 2019 in China gewesen und könne sicherlich übersetzen, heißt es vonseiten der Gäste. Der Acherner Oberbürgermeister lehnt indes den Dolmetscher-Job dankend ab. Er könne zwar Fach-Chinesisch, was die Verwaltungsarbeit betrifft. Aber das reiche sicher nicht aus.

Juli: Wieder einmal kommt die Fußballschule von Ex-Nationalspieler Frank Mill nach Oberachern. Doch der frühere Stürmerstar soll nicht der einzige Promi beim Fußballcamp sein. Ein "aus Film und Fernsehen bekannter Schauspieler" wird angekündigt. "Die Kinder müssen früh lernen, wie man theatralisch fällt und danach mit Mimik, Gesten und Lauten den Schiedsrichter in seiner Meinungsfindung unterstützt", erklärt Frank Mill.

August: Während in einem grenznahen Freibad, nämlich dem in Kehl, randalierende Banden für zeitweise Schließungen gesorgt haben, ist im Acherner Freibad alles friedlich. Gerüchten, zu der guten Atmosphäre würde auch Lachgas beitragen, das in geringen, unschädlichen Dosen dem Wasser zum Chlor beigefügt werde, tritt Schwimmmeister Thomas Lang strikt entgegen. "Das ist alles erstunken und erlogen", meint er grinsend und lacht erst einmal herzhaft.

September: Im Rahmen der Masterplan-Diskussion versucht "Achern aktiv", den möglichen Ausbau des Scheck-In-Kreisels zu einem Turbo-Kreisel der Bevölkerung schmackhaft zu machen. Wenn der Kreisel ausgebaut sei, könne man diesen einmal im Jahr sperren und dort als Event mit Alleinstellungsmerkmal ein Kreisel-Rennen veranstalten. Der neu gegründete Illegale-Raser-Club Achern und Umgebung findet die Idee nicht gut. Es solle alles so bleiben, wie es ist, denn derzeit sei es viel spannender, bei normalen Straßenverkehr möglichst schnell durch den Kreisel zu rasen. Ein organisiertes Rennen sei extrem "langweilig".

Oktober: Der Sender RTL muss sparen. Das gilt auch für die Sendung "Ich bin ein Star, holt mich heraus", die normalerweise in einem Dschungelcamp in Australien gedreht wird. Künftig soll die Sendung in einem deutschen "Dschungel" gedreht werden. Der Acherner Campingplatz kommt dabei in die engere Auswahl. Das Campen hier sei sehr abenteuerlich und mit dem Achernsee und der immer noch nicht abgerissenen, von Pflanzen überwucherten Seehotel-Ruine gebe es ein "Dschungelfeeling der besonderen Art", heißt es in der Bewerbung. RTL entscheidet sich aber für das Salzbergwerk Asse in Niedersachsen, in dem Atommüll lagert. Dabei spielt auch die Größe der Insekten, die dort unten leben und von den Camp-Teilnehmern verzehrt werden sollen, eine Rolle.

November: Wie immer im November finden die Spieletage in Achern statt. Dieses Mal ist ein besonderer Gast vor Ort: ein Spiele-Erfinder aus dem Schwarzwald. Er stellt sein Spiel "Touropoly" vor. Es geht darum, in einem kleinen Schwarzwaldort - der Spieler kann zwischen Orten aus dem Acher- und Renchtal wählen - Tourismusprojekte zu entwickeln, die Gewinn abwerfen. Das ist eine knifflige Aufgabe, die aber mit Geschick und Glück gelöst werden kann, meint der Spiele-Erfinder.

Dezember: In der Diskussion um das Dorfzentrum in Önsbach gibt es eine Lösung. Anwohner hatten befürchtet, Fridays-for-Future-Aktivisten könnten geschockt sein, wenn sie an der "Großbaustelle" vorbeikommen. Soll doch unter anderem ein Supermarkt entstehen. "Wir werden große Transparente aufstellen, die eine grüne, unberührte Landschaft zeigen und die Baustelle verdecken", betont ein Vertreter des Bürgervereins.