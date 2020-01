Titel von Abba und Queen schallen durch den Kirchenraum

Weisenbach

Gelungener "Musischer Abend" Weisenbach (mm) - Die Musik genießt an der Weisenbacher Johann-Belzer-Schule einen hohen Stellenwert. Diesen unterstrichen die Akteure des "Musischen Abends" in der Festhalle. Sie beeindruckten das Publikum mit Einzel- und Gruppenvorträgen sowie einem Singspiel (Foto: Götz).

München

Gottschalk hört im Radio auf München (dpa) - Moderator Thomas Gottschalk (69) hört überraschend aus gesundheitlichen Gründen mit seiner Radio-Show auf Bayern 1 auf. "Ich merke doch, dass mein Körper sein Recht fordert", sagte er in seiner Sendung am Sonntag, die seine letzte gewesen sein soll (Foto: dpa).