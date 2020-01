"Wir sind an unsere Grenzen gestoßen" Von Sascha Bäuerle



Achern - Nach 30 Jahren Familienbetrieb ist Schluss: Das Schloßcafé im Acherner Ortsteil Mösbach hat seit Mitte Dezember geschlossen. Doch der ehemalige Betreiber, Harald Huber, hat bereits Pläne, wie es weitergeht.



Im Hofladen einkaufen gehen, anschließend gemütlich im Mösbacher Schloßcafé ein Stück Kuchen essen und Kaffee trinken ist seit Mitte Dezember nicht mehr möglich. Nach knapp 30 Jahren hat Familie Huber ihren Betrieb geschlossen. "Die Entscheidung bedauern wir sehr", sagt Harald Huber, ehemaliger Betreiber des Mösbacher Schloßcafés. Ein Grund für die Schließung sei der Gesundheitszustand seiner Frau Sibylle gewesen. Bereits vor zwei Jahren habe seine Mutter Maria krankheitsbedingt im Familienbetrieb nicht mehr helfen können. "Wir sind an unsere Grenzen gestoßen, weil es immer weniger gutes Personal gibt", erklärt der Ex-Betreiber. Hinzu komme die steigende Bürokratie in der Gastronomie-Branche. "Zur normalen Arbeitszeit musste ich eine Stunde mehr Zeit für die tägliche Buchhaltung und die Tagesprotokolle investieren. Das war einfach zu viel", beklagt er. Huber erzählt, dass die letzten Wochen vor der Schließung herzzerreißend und emotional gewesen seien. Die Besucher hätten zum Abschied sogar Geschenke vorbeigebracht. "Wir haben nicht erwartet, dass das so viele Menschen bedauern", sagt der Mösbacher. Darunter zählten vor allem Stammgäste der vergangenen knapp 30 Jahre aus Kuppenheim, Rastatt, Freudenstadt, Mannheim, Frankreich und vom Bodensee, die zum letzten Mal die Burg Hohenzollern und ebenso die Schlösser Lichtenstein, Linderhof und Neuschwanstein betrachteten. Das Schloss Neuschwanstein bildete den Grundstein für die Entstehung des Cafés. Kaufmann Anton Huber baute das Schloss von König Ludwig II für seine Frau Maria. Er startete das Projekt am 18. Februar 1986. Seit 1991 steht es im Maßstab 1:33 vor dem Café, das damals schon dem ein oder anderen Touristen auffiel. "Die Leute sind gekommen und haben nach einem Glas Wasser gefragt", erzählt Huber. Dadurch habe sich ein Straßenverkauf mit Kaffee und selbstgebackenen Kuchen entwickelt. Nach einer Erweiterung hatte der Kiosk der Familie jeweils bis zu 25 Sitzplätze im Innen- und Außenbereich. "Mein Vater wurde gefragt, ob er ein Schloss für den Musikverein zum Dorffest 650 Jahre Mösbach bauen könnte", so der Betreiber. Schließlich errichtete er das Schloss Lichtenstein aus Holz, das er anschließend aus Stein 1995 nach zwei Jahren Bauzeit aufstellte. Drei Jahre später folgte das Schloss Linderhof im Maßstab 1:33. Nach der Neueröffnung des entstandenen Schloßcafés mit Wintergarten und 110 Sitzplätzen folgte im Jahr 2003 die Burg Hohenzollern im Maßstab 1:66. Das Café entwickelte sich zum Besuchermagnet und wurde 2014 als schönstes Café in der Ortenau ausgezeichnet. "Darauf sind wir besonders stolz", sagt Huber. Auch Spezialitäten des Hauses hatten einen Bezug zu den Schlössern. So gab es die König-Ludwig-Torte oder das "Sissi"-Frühstück mit Lachs, Wurst, Käse und Sahne-Meerrettich. "Die Schwarzwälder Torte durfte nicht fehlen", so Huber. Diese habe er nach dem Ortswappen zur "Mösbacher Dreikirschentorte" umbenannt. "Wir haben zunächst überlegt, ob wir das Café verpachten sollen, aber es ist schwierig, jemand Gutes zu finden", betont Harald Huber, der inzwischen in einer anderen Branche tätig ist. Ein neuer Pächter müsse ein tolles Konzept haben, denn eine Verpachtung könne sich auch negativ auswirken. Doch mit dem Schloßcafé soll es in einer anderen Form weitergehen. Ab sofort kann es als sogenanntes Eventhaus für Geburtstags- und Hochzeitsfeiern sowie Schulungen und Firmen-Meetings gebucht werden. Auch für Bewunderer der vier Schlösser hat Huber eine positive Nachricht: "Das Gelände bleibt für alle Besucher weiterhin frei zugänglich."

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben