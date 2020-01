Von Akkordeon-Diva bis Zollhausboys

(red) - Auf ein exquisites Programm aus Kabarett und Musik dürfen sich die Freunde von Kleinkunst im Bühler Schütte-Keller freuen. Zur Eröffnung der neuen Saison präsentiert Rüdiger Schmitt mit seinem Team am Samstag, 11. Januar, Claus Boesser-Ferrari und Volker Schäfer zu einem "Guitar Meeting". Den Keller zum Kochen bringen wird Jörg Hegemann mit seinem Boogie Trio am Samstag, 18. Januar.

"Schau Liebling, der Mond nimmt auch zu! Vol. 2" behauptet der Kabarettist David Leukert mit seinem aktuellen Programm am Samstag, 25. Januar. Mit Gypsy Dynasty ist am Sonntag, 26. Januar, ein begnadetes Trio zu einem "Häns'che Weiss Memorial" auf der Bühne. Zwei der drei Musiker haben Häns'che Weiss einige Jahre begleitet.

Gitarre, Live Looping und Klanginstrumente bringt am Samstag, 1. Februar, Falk Zenker bei seinem Programm "Falkenflug" zu Gehör. Kinder von drei bis elf Jahren dürfen sich dann am Son ntag, 2. Februar, um 14.30 Uhr freuen, wenn Zenker sie mit seinem Geschichtenkonzert "Die Blumenprinzessin und der Drache" begeistert.

Auf ihrer "Musetteries-Tour 2020" ist Lydie Auvray, die "Grande Dame des Akkordeons" am Samstag, 8. Februar, mit ihrem Trio wieder zu Gast im Schütte-Keller. Trennung für Fortgeschrittene erwartet die Gäste am Samstag, 15. Februar, wenn Rena Schwarz mit ihrem aktuellen Programm "Lass uns Freunde bleiben" die Bühne betritt. Auf ihrer "50 Jahre Tour" wird die Black Bottom Skiffle Company am Samstag, 29. Februar einen Stopp in Bühl einlegen.

Feurig geht es indes zu am Samstag, 7. März, wenn das Gitarrenduo Silvio Schneider & El Macareno mit ihrem Programm "Fiesta del ritmo!" den Keller zum Klingen bringen. Bei ausreichendem Interesse bieten beide Künstler am Sonntag, 8. März, einen Workshop an. Das Kabarett-Duo Luna Tic ist am Samstag, 14. März, erneut zu Gast. Ihr aktuelles Programm "Heldinnen! Olli & Claire spielen Antigone. Fast." Die beiden werde das Publikum begeistern, so der Veranstalter.

Jährliche Stammgäste sind inzwischen "The Cannons" mit Sean Cannon, der Stimme der Dubliners, die am Sonntag, 15. März, den Keller erneut in einen "Irish Pub" verwandeln dürften. "Nice to see you" ist das Motto ihrer Tour. Gerade erst mit dem bayrischen Kabarettpreis für sein Lebenswerk geehrt, wird Kabarettist Arnulf Rating am Samstag, 21. März, mit seinem Programm "Tornado" erwartet. Ausgesprochen rhythmisch geht es zu am Samstag, 28. März, wenn Helmut Eisel & JEM das Programm "KlezFiesta!" vorstellen. Erneut zu Gast ist am Samstag, 4. April, Franco Morone mit "Traditional & Contemporary Fingerstyle Guitar". Am Sonntag, 5. April, 10 Uhr, wird er sein Wissen in einem Workshop weitergeben.

Etliche Workshops im Angebot

Eine der Besten in ihrem Metier, die inzwischen international tourende Nadia Birkenstock, wird am Samstag, 18. April, mit "Celtic Harp & Song" den Keller in feine Schwingungen versetzen. Am Sonntag, 19. April, 10 Uhr, bietet sie einen Workshop an. Für musikalische Qualität steht der Name des Romeo-Franz-Ensembles, das am Samstag, 25. April, die Bühne betritt. "Emerenz Meier - Dahoam in Chicago?" heißt das Programm der Monika Drasch & Emerenz Meier Band, die am 2. Mai erstmalig den Keller besucht. Von 1991 bis 2002 war sie Frontfrau beim "Bairisch Diatonischen Jodel Wahnsinn", 2004 folgte ein Engagement als Sängerin in der Band von Hubert von Goisern.

Mit den "Zollhausboys" und "Songs, Poetry und Kabarett aus Aleppo, Bremen und Kobani" ist am Samstag, 9. Mai, eine Gruppe von vier jungen syrischen "Bremer Neubürgern" zu Gast. Das kurzweilige Programm mit fast ausschließlich deutschen Texten ist zugleich eine kulturelle Attacke gegen den Rechtspopulismus und das Fremdeln gegenüber Menschen, die hier gelandet und gestrandet sind. Das von Pago Balke entwickelte Projekt ist laut Schmitt einer der Topacts des Jahres.

Thomas Reis, seit 35 Jahren erfolgreich auf den Kabarettbühnen der Republik unterwegs, gastiert am Sonntag, 24. Mai, mit seinem Programm "Das deutsche reicht!". Den Abschluss vor der Sommerpause macht am Samstag, 6. Juni, "Aquabella", die A-cappella-Frauen-Formation aus Berlin mit ihrem Programm "Heimat-lose-Lieder". Sie gelten im Weltmusik-Bereich als das renommierteste Vokalensemble Deutschlands. Am Sonntag, 7. Juni, um 10 Uhr bieten sie bei ausreichender Beteiligung einen Gesangs-Workshop an. Alle Konzerte beginnen, wenn nicht anders erwähnt, um 20 Uhr. Weitere Infos und Reservierungen sind unter (0 72 23) 25 00 76 oder per E-Mail an schuettekeller@web.de möglich.