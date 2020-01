Stadt Achern gedenkt der Zerstörung

Achern (red/bsa) - Amerikanische Flieger griffen die Stadt Achern vor 75 Jahren an. Im Gedenken an dieses Ereignis läuten am Dienstag, 7. Januar, die Kirchenglocken. Das Bombardement durch die achte US-Luftflotte dauerte zehn Minuten, wobei bereits nach nur vier Minuten zahlreiche Häuser in der Kernstadt brannten.



Lediglich ein Viertel der Wohngebäude - 164 von 656 Häusern - blieben unbeschädigt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Das Bild vom Bahnhof bis in die Kernstadt war geprägt von Bombentrichtern, umgerissenen Telegrafenmasten, zerfetzten Eisenträgern, Glasscherben und dem Schutt der zerstörten Häuser. Luftangriffe mit Toten hat es in Achern ab September 1944 gegeben, aber keiner fiel so heftig aus wie der vom 7. Januar 1945. Insgesamt starben durch Beschießung und Bombenabwürfe mehr als 80 Kinder, Frauen und Männer. Lediglich ein Viertel der Wohngebäude - 164 von 656 Häusern - blieben unbeschädigt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Das Bild vom Bahnhof bis in die Kernstadt war geprägt von Bombentrichtern, umgerissenen Telegrafenmasten, zerfetzten Eisenträgern, Glasscherben und dem Schutt der zerstörten Häuser. Luftangriffe mit Toten hat es in Achern ab September 1944 gegeben, aber keiner fiel so heftig aus wie der vom 7. Januar 1945. Insgesamt starben durch Beschießung und Bombenabwürfe mehr als 80 Kinder, Frauen und Männer. Vor 75 Jahren zerstörten die Alliierten viele Städte aus der Luft, um den Zweiten Weltkrieg zu beenden, der mit dem deutschen Überfall auf Polen am 1. September 1939 begann. In der Folge terrorisierten die Deutschen viele Millionen Europäer, bis es den Alliierten gelang, das NS-Regime zu stürzen. Aus diesem Anlass werden symbolisch für den Zeitpunkt und die Dauer des Luftangriffs von 1945 am 7. Januar die Kirchenglocken in Achern um 12.45 Uhr für zehn Minuten läuten. OB Klaus Muttach ruft die Bevölkerung dazu auf, in dieser Zeit innezuhalten und den Menschen zu gedenken, die durch Krieg und Gewaltherrschaft ums Leben kamen oder anderes Leid erlebten.

