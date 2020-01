Königliche Boten in hilfreicher Mission

Wiederum ein wichtiges Ziel in diesem Jahr ist es: "Frieden und Verständigung zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion im Libanon zu fördern und dass Mädchen und Jungen in der ganzen Welt in Frieden aufwachsen können". Dass die 62. Sternsingeraktion, die gelebte Solidarität von Jungen und Mädchen zu Gleichaltrigen in Not, mehr ist als einfache Sammelaktion, hierfür engagieren sich bei der diesjährigen Aktion bundesweit 330 000 Sternsinger, wiederum 25 000 davon in der Erzdiözese Freiburg.

Seit dem Fest der Heiligen Familie - das war am vergangenen Kirchensonntag - bis zum 6. Januar, dem Hochfest Dreikönig, sind die Sternsinger in der Region unterwegs. In ihren Schulferien, bei Wind und Wetter, als kleine Botschafter der Liebe Gottes und "königliche Boten in hilfreicher Mission". Gleich den Sterndeutern zu Zeiten Jesu vor 2000 Jahren sind heute und morgen in Oberbruch "königliche Hoheiten" alias Sternsinger vom Pfarrspiel St. Johannes der Täufer Vimbuch unterwegs, um in unserer Zeit die Botschaft von Weihnachten zu den Menschen zu bringen. Mit ihrem Stern(träger) Simon Vogt ziehen Chiara Droll sowie die Zwillingsschwestern Sara und Lena Himmel durch den Ort. Lena ist erstmals dabei, auf vertrauten Pfaden durch ihr Heimatdorf. Dies mit dem priesterlichen Segen von Pfarrer Thomas Fuchs sowie geweihter Kreide und Weihrauch als wichtige Attribute. Hinzu kommen die symbolischen Erkennungszeichen: der "Stern über Bethlehem", der einst über der Krippe des neugeborenen Sohn Gottes erstrahlte, sowie selbstgefertigte Königskronen als Zeichen großer Würde.

Neue Königsgewänder fertigte bereits vor einem Jahr die gebürtige Oberbrucherin Brigitta Herzog. Betreut wird die begeisterte Truppe von Mesnerin Brigitte Droll. Das diesjährige Aktionsthema wiederum wurde in der Vorbereitungszeit besprochen. Die Einsatzorganisation liegt bei Simon Vogt. Unterstützung wird durch die Familien Vogt, Droll und Himmel gerne gewährt. Stramme sieben Stunden pro Tag ist das Sternsinger-Quartett unterwegs.

Frohe Botschaft



in Versform



Das Angelusläuten vom kleinen Turm der Wendelinus-Kapelle läutet die Mittagspause ein. Die Stärkung der hungrigen "Königlichen" übernehmen im Wechsel die involvierten Familienangehörigen der Akteure mit Pasta oder Pizza. Nach wohlverdienter Rast zieht das Quartett weiter durch örtliche Straßen und Gassen, um den Dorfbewohnern ihre Frohbotschaft in Versform zu übermitteln sowie mit ermunterndem Lächeln um wohlwollende Spenden zu bitten.

"Wir freuen uns, wenn uns die Türen geöffnet und wir nicht abgewiesen werden", sagt Simon Vogt. Den Türen und Herzen öffnenden Prolog beherrscht das Sternsinger-Team super-flott, indes würdevoll. Am Schluss des Hausbesuch-Textes lautet die frohe Kunde: "Christus, dem Herrn, habt ihr freudig gegeben. Er lohne es Euch mit dem ewigen Leben. Es dankt Euch die Dreikönigsschar und wünscht Euch ein gutes neues Jahr." Das Segenanschreiben gehört zu den beliebtesten Aufgaben der Akteure und ist vielen Menschen ein Herzensanliegen. Die Sternsinger schreiben dabei mit gesegneter Kreide auf Haustüren oder die gewünschten Stellen 20*C+M+B+20, das "Christus mansionem benedicat" - "Christus segne dieses Haus 2020". Somit stehen auch dessen Bewohner unter dem Segen Gottes.

In einem Dankgottesdienst in St. Johannes der Täufer am 6. Januar, 10.30 Uhr, werden auch die Oberbrucher Sternsinger von Pfarrer Thomas Fuchs in der Vimbucher Pfarrkirche empfangen, wo sie mit Stolz ihre Spendengaben, gemeinsam mit weiteren "Königlichen" aus Vimbuch, überreichen und zum Segen werden für Gleichaltrige in der Welt.