"Schwarzer" Vater, grüne Tochter

Erst seit 2019 erlaubt die Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg, dass auch in Gemeinden unter 10 000 Einwohnern nahe Familienangehörige am gleichen Ratstisch sitzen. In größeren Städten war dies vorher schon möglich. Familie Höß mit ihren vier Kindern ist jetzt also doppelt kommunalpolitisch aktiv: der Vater bei der CDU, die Tochter bei den Grünen.

Das kommt nicht von ungefähr. Die Ehefrau und Mutter Renate Höß engagiert sich stark in der Kirchengemeinde vor Ort, ist unter anderem Sprecherin des Gemeindeteams. Bei gemeinsamen Mahlzeiten wird in der Familie seit jeher das örtliche Geschehen besprochen. Sowohl die Eltern als auch die erwachsenen Kinder bringen ihre Sicht der Dinge auf den Tisch.

"Ich wollte mit meiner Kandidatur die Grünen im Gemeinderat stärken", sagt die erst 20-jährige Angela Höß. Klimaschutz sei ihr wichtig, und vor Ort könne man dafür sehr viel tun. Damit liegt sie im Trend: Die Grünen hatten 2019 großen Erfolg bei den Kommunalwahlen. Statt bisher einen Sitz eroberten sie im Ottersweierer Rat gleich vier. Deshalb zog Angela Höß schon bei ihrer ersten Kandidatur als jüngstes Mitglied in den Gemeinderat ein.

Ihr Vater Martin Höß ist mit seinen 65 Jahren der älteste Mann im Gremium. Auch er wurde beim ersten Anlauf gewählt, den er bereits 2014 als Kandidat wagte - für die CDU. Ein guter Freund habe ihn gefragt, und er habe ihm das nicht abschlagen können, erinnert er sich. Sein Bekanntheitsgrad als damaliger Kindergartenbeauftragter der Pfarrgemeinde sorgte auf Anhieb für genügend Stimmen.

Martin Höß ist Landwirt von Beruf und arbeitete bis 2012 beim Landwirtschaftsamt Rastatt, danach als selbstständiger Berater für landwirtschaftliche Unternehmen. Sich im Rat nur für die Landwirtschaft einzusetzen, in dieser Rolle sieht er sich nicht: "Da sitzen noch andere in unserer Fraktion." Sein besonderes Interesse gilt den regenerativen Energien, für die er privat sehr viel übrig hat. Seine Elektroautos speist er mit Strom vom eigenen Dach, und sein Haus wird mit Pellets geheizt oder mit der Abwärme seines Brennkessels.

"Wir sind in Ottersweier, nicht in Stuttgart"



Wenn das mal keine grünen Themen sind ... "Ich bin eigentlich ein Grüner", räumt Martin Höß ein. Bei den "Schwarzen" könne er da auch viel bewirken, davon ist er überzeugt. Konservativ seien beide Parteien. Schließlich stehe das Wort konservativ für "bewahren". Eigentlich gefalle ihm an der Gemeinderatsarbeit am besten, dass Parteipolitik keine Rolle spiele. "Bei uns werden die Themen sachlich konstruktiv behandelt. Wir sind ja schließlich in Ottersweier und nicht in Stuttgart", sagt der 65-Jährige. Fraktionen seien im Gemeinderat sinnvoll, um sich in Kleingruppen über die Themen vor Ort auszutauschen und die Sichtweise der anderen kennenzulernen. Und um sich die Arbeit sinnvoll aufzuteilen. Letztlich gehe es aber immer um die beste Entscheidung für den Heimatort und nicht für die Partei.

"Es ist schon vorgekommen, dass wir unterschiedlich abgestimmt haben", hat Angela Höß beobachtet. Die Studentin der Politikwissenschaft bespricht sich vorab mit ihrer Fraktion, ihr Vater mit seiner. Als neue Gemeinderätin ist es ihr aber viel wert, dass sie zu Hause nachfragen kann: etwa welche Vorgeschichte ein Thema schon hatte oder wie die eine oder andere Sache in der Gemeinde funktioniert.

Demnächst sind Vater und Tochter gleichermaßen gespannt auf ein Thema, das im Gemeinderat auf den Tisch kommt. Es soll darum gehen, welche Dächer öffentlicher Gebäude für weitere Photovoltaikanlagen geeignet sind. Ein grünes Thema, für das auch das Herz des CDU-Rates brennt.