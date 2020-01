Ein "Schaffer" mit Vertrauensbonus regiert die "Südkurve" weiter

"Come as you are" (Deutsch: Komm so wie Du bist) war einer der Songs, den die Pop Juniors der Musikschule Bühl während der Feierstunde gekonnt zum Besten gaben. Und der Titel des Hits von Nirvana hätte als Motto des Abends durchgehen können. Denn viele Wegbegleiter aus Bühl und den Nachbargemeinden waren gekommen, um Schnurr einen guten Start in die zweite Amtszeit zu wünschen. Und der gut gelaunte OB nahm die Wünsche entgegen - genauso, wie er eben immer ist: nämlich sympathisch, an der Seite seiner Ehefrau Beatrix, mit lockerem Schulterklopfen für Walter Seifermann und eine ganz natürliche Freude an der Begegnung mit Menschen ausstrahlend. Ihm sei es wichtig, über Parteigrenzen hinweg im Gemeinderat zu einvernehmlichen Lösungen zu kommen, betonte er. In den kommenden Jahren wolle er die Bürgerbeteiligung weiter stärken. "Das gibt der Gemeinde neue Impulse", meinte er - man nahm ihm diese Worte ebenso ab wie die Aussage, er sei "bekennender Fan der Pop Juniors".

Bühl sei die "Südkurve des Regierungspräsidiums Karlsruhe", sagte Regierungspräsidentin Sylvia Felder, die die Laudatio für Schnurr hielt, in Anspielung auf die geografische Lage der Stadt. Und dort, in der Südkurve, herrsche ja bekanntlich die beste Stimmung und gebe es die größte Unterstützung. Das sei in Bühl auch so. "Hier ist die Welt noch in Ordnung, die Kirche ist noch im Dorf - und der Kirchturm ist der Stadt lieb und teuer", spielte sie auf die städtischen Zuschüsse für die Sanierung des Turmes an, die im vergangenen Jahr vom Gemeinderat erst nach Diskussionen abgesegnet wurden. Die Wiederwahl sei ein Vertrauensbeweis. "Die Menschen sind der Überzeugung, dass Sie der Richtige sind", meinte sie.

Auch Landrat Toni Huber bezeichnete Hubert Schnurr als "gute Wahl für Bühl" und das Wahlergebnis als "gutes Zeugnis für die geleistete Arbeit". Schnurr genieße in der Stadt einen "hochverdienten Vertrauensbonus". Er habe Appetit auf die Zukunft und einen aufgeschlossenen Gemeinderat an seiner Seite, und er könne sich auf die zupackende Bühler Bevölkerung verlassen. Ihm sei nicht bange, dass die Stadt auch diesmal die finanzielle Situation den Griff bekomme - so wie vor acht Jahren, als Schnurr seine erste Amtszeit antrat und die Situation zunächst auch nicht rosig war.

Seifermann, der Schnurr die Amtskette übergab, wünschte Glück und Kraft für die kommenden acht Jahre. Worte, denen sich gut 300 Gäste unter Beifall anschlossen, bevor die meisten von ihnen die Lokalität wechselten, um im Bürgerhaus Neuer Markt beim Neujahrsempfang der Stadt auf 2020 anzustoßen.