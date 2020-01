Kleiner Mann mit großem Herz und Unterhaltungswert

Die Witze sind es auf jeden Fall nicht nur! Das Publikum kennt einige und lacht trotzdem. Es ist der Mensch Olli Gimber, der begeistert: seine Authentizität, enorme Energie und sein großes Herz dazu. Und nicht zu vergessen: die Gabe, über sich selbst zu lachen. Meist bricht er schon vor der Pointe in Gelächter aus, dabei wirkt nichts gespielt oder aufgesetzt. "Voll auf die 12" heißt sein neustes Programm, das er am Samstagabend im Bürgerhaus Neuer Markt auf die Bühne brachte. Die Bude natürlich rappelvoll.

2017 war er zum ersten Mal in Bühl zu sehen. Damals noch ein "Frischling" im Mediengeschäft. Äußerlich verändert hat er sich seit damals kaum. Gut, der Bauch ist ein wenig dicker geworden, die Haare ein wenig nachgedunkelt, aber sonst ganz der Alte: "Bühl, ich liebe Euch - hab ich das schon gesagt?", ruft er mit seiner unbändigen Lebensfreude ins Publikum. Diese Lebensfreude macht wohl einen großen Teil seines Erfolges aus. "Ich kann mich noch sehr gut an den Auftritt hier erinnern", sagt Olli strahlend mit seinem überbordenden Charme.

"Ich stand ganz am Anfang meiner kometenhaften Karriere und bekam vier Minuten Standing Ovations. So was vergisst man nicht. Das war wie ein kleines Wunder für mich." Und um es hier schon mal vorwegzunehmen: Dieses "Wunder" wird sich am Ende des fast dreistündigen Programms erneut wiederholen. Das Publikum ist von "seinem" Olli hin und weg und will ihn - kurz nach 23 Uhr - immer noch nicht gehen lassen.

Olli Gimber war nicht immer ein Star, denn eigentlich ist der 56-Jährige von Beruf Malermeister und Unternehmer, der in Pforzheim, auch heute noch, über 20 Mitarbeiter beschäftigt. Seine Geschichte ist sehr ungewöhnlich und sollte deshalb hier auf jeden Fall erzählt werden: Ollis Kumpel Wolfi, der seit Jahren in Neuseeland lebt, bat ihn aus Mangel an guten neuseeländischen Witze-Erzählern, über "Whatsapp" einen Witz zu schicken. Diese Gruppe bestand zunächst aus einigen von Gimbers Jugendfreunden, die der gelernte Malermeister ab sofort wöchentlich mit "frischen" Witzen versorgte. Ollis Witze verbreiteten sich plötzlich wie ein Lauffeuer, und aus dem bodenständigen Unternehmer wurde ein Onlinephänomen.

"Olli" plaudert und



schüttelt Hände



Der Hype war zunächst auf Facebook zu spüren, die Freundschaftsanfragen sprengten im Eiltempo die Marke von 5 000 (das Facebook-Limit), die Klickzahlen stiegen in die Millionen. Ehe sich Olli versah, stand er am 29. April 2016 bei seinem ersten Liveauftritt vor über 700 Zuschauern auf der Bühne - ausverkauftes Haus. Wer hätte damals gedacht, dass ein Malermeister, der im Auto sitzt, Witze erzählt und sich dabei vor Lachen fast in die Hose pinkelt, solch einen Hype auslösen kann.

Zurück nach Bühl: "Olli" genießt es augenscheinlich, auf der Bühne und im Mittelpunkt zu stehen. Pardon, er liebt es sogar - nach der Vorstellung, währenddessen und davor sowieso. Bevor es losgeht, nimmt sich der Maler- und Lackierermeister aus Pforzheim Zeit für seine Fans, schüttelt Hände und begrüßt viele Gäste per Handschlag. Auch nach fast 200 Minuten Programm sprüht er immer noch vor Energie - und wieder werden Hände geschüttelt und wieder werden Fotos gemacht.

Ollis Witze kennen kein Tabu. Zu hart? Zu sexistisch? Auf jeden Fall sind unzählige nicht jugendfrei. Männerhumor eben. Aber guter Männerhumor! Ein Kurzwitz vom Olli geht so: Trifft der Oberarzt den Chefarzt auf dem Flur und sagt: "Chef, bei Ihnen ist der Hosenladen offen." Sagt der Chefarzt: "Ich habe schließlich Bereitschaft." Noch einer gefällig? Einer von der "schlimmen" Sorte? Was haben ein Frauenarzt und ein Schaf gemeinsam? Eine feuchte Nase."

So werden nach und nach alle Witze-Sparten bedient - nicht nur die schmuddeligen. Olli Gimber serviert Seniorenwitze, Lehrerwitze, Witze von Rigobert und Helmfried (Ollis imaginäre Witzhelden) oder Witze über Jäger oder über Behinderte. Hier ist die Gratwanderung schwierig. Aber Olli Gimber meistert sie mit Bravour. Seine Lebenseinstellung spiegelt seinen bodenständigen Charakter wieder und er ist durchaus auch selbstkritisch: "Ich hab halt nen Hau und bin oft extrem niveaulos. Mit Sicherheit werde ich wohl mit meinen Witzen keinen Pulitzerpreis bekommen", grinst der Malermeister, der für sich für Organspende starkmacht und Männer zum Urologen-Besuch auffordert. Denn Olli kann auch ernst: "Ich versuche mit meinen Witzen, den Menschen einen kurzen Moment der Freude und des Glücks im Alltag zu schenken." Mit Sicherheit hat er dieses Ziel in Bühl erreicht.