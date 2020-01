Botschafter für das Handwerk

Bühl

Auszeichnung für junge Handwerker Bühl (jo) - Im festlichen Rahmen des städtischen Neujahrsempfangs ist in Bühl jetzt erstmals der Förderpreis "Junges Handwerk" an engagierte Nachwuchskräfte vergeben worden. Die städtischen "Oscars" gehen an Tim Bauer, gefolgt von Simone Falk und Laura Lang (Foto: bema). » Weitersagen (jo) - Im festlichen Rahmen des städtischen Neujahrsempfangs ist in Bühl jetzt erstmals der Förderpreis "Junges Handwerk" an engagierte Nachwuchskräfte vergeben worden. Die städtischen "Oscars" gehen an Tim Bauer, gefolgt von Simone Falk und Laura Lang (Foto: bema). » - Mehr

Baden-Baden

Nicolas Cage beehrt Kurstadt Baden-Baden (red) - Geroldsauer Mühle, Löwenbräu und Le Bistro - das waren die Stationen von Nicolas Cage bei seiner Stippvisite in Baden-Baden (Foto: Geroldsauer Mühle). Den geplanten kulinarischen Besuch von Baiersbronn hatte der Hollywoodstar umdisponieren müssen. » Weitersagen (red) - Geroldsauer Mühle, Löwenbräu und Le Bistro - das waren die Stationen von Nicolas Cage bei seiner Stippvisite in Baden-Baden (Foto: Geroldsauer Mühle). Den geplanten kulinarischen Besuch von Baiersbronn hatte der Hollywoodstar umdisponieren müssen. » - Mehr

Bühl

Erweiterung des Kinderhauses Bühl (jo) - Das Kinderhaus Sonnenschein wird um zwei zusätzliche Gruppenräume ausgebaut, um 20 weitere Krippenplätze zu schaffen. Zwei Monate nach Baubeginn zeigt der einstöckige Anbau bereits seine Konturen. Der Gemeinderat hat jetzt drei weitere Gewerbe vergeben (Foto: jo). » Weitersagen (jo) - Das Kinderhaus Sonnenschein wird um zwei zusätzliche Gruppenräume ausgebaut, um 20 weitere Krippenplätze zu schaffen. Zwei Monate nach Baubeginn zeigt der einstöckige Anbau bereits seine Konturen. Der Gemeinderat hat jetzt drei weitere Gewerbe vergeben (Foto: jo). » - Mehr

Baden-Baden

Nachwuchspreise verliehen Baden-Baden (red) - Zum elften Mal sind am Freitag in der Akademiebühne die Baden-Baden-Awards verliehen worden (Foto: Uwe Riehm). Mit dem Veranstaltungskaufmann Philippe Gonzalez Leon und der Requisiteurin Jana Dietrich waren auch Kurstädter unter den Preisträgern. » Weitersagen (red) - Zum elften Mal sind am Freitag in der Akademiebühne die Baden-Baden-Awards verliehen worden (Foto: Uwe Riehm). Mit dem Veranstaltungskaufmann Philippe Gonzalez Leon und der Requisiteurin Jana Dietrich waren auch Kurstädter unter den Preisträgern. » - Mehr