Achern erneuert Stadtzentrum

Sinzheim

Mutmaßliche Einbrecher verunglücken Sinzheim (red) - Tatverdächtige für einen Einbruch in Kartung haben während einer Verfolgungsjagd mit der Polizei einen Unfall gebaut. Die Verdächtigen ließen das Auto stehen und flüchteten zu Fuß. Die Täter entkamen trotz eines Hubschraubereinsatzes unerkannt (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Tatverdächtige für einen Einbruch in Kartung haben während einer Verfolgungsjagd mit der Polizei einen Unfall gebaut. Die Verdächtigen ließen das Auto stehen und flüchteten zu Fuß. Die Täter entkamen trotz eines Hubschraubereinsatzes unerkannt (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Achern

Sekundenschlaf auf der A5 Achern (red) - Sekundenschlaf war möglicherweise die Ursache für einen Unfall am Donnerstagabend auf der A5. Ein BMW-Fahrer kam von der Fahrbahn ab, schanzte über die Leitplanke und prallte gegen die Stütze eines Hinweisschildes. Er blieb unverletzt (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen Achern (red) - Sekundenschlaf war möglicherweise die Ursache für einen Unfall am Donnerstagabend auf der A5. Ein BMW-Fahrer kam von der Fahrbahn ab, schanzte über die Leitplanke und prallte gegen die Stütze eines Hinweisschildes. Er blieb unverletzt (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Bühl

Auszeichnung für junge Handwerker Bühl (jo) - Im festlichen Rahmen des städtischen Neujahrsempfangs ist in Bühl jetzt erstmals der Förderpreis "Junges Handwerk" an engagierte Nachwuchskräfte vergeben worden. Die städtischen "Oscars" gehen an Tim Bauer, gefolgt von Simone Falk und Laura Lang (Foto: bema). » Weitersagen (jo) - Im festlichen Rahmen des städtischen Neujahrsempfangs ist in Bühl jetzt erstmals der Förderpreis "Junges Handwerk" an engagierte Nachwuchskräfte vergeben worden. Die städtischen "Oscars" gehen an Tim Bauer, gefolgt von Simone Falk und Laura Lang (Foto: bema). » - Mehr

Achern

Glockengeläut zum Gedenken Achern (red/bsa) - Zur Erinnerung an die mehr als 80 Menschen, die bei einem Luftangriff auf die Stadt Achern vor 75 Jahren gestorben sind, läuten am Dienstag, 7. Januar, zehn Minuten lang die Kirchenglocken. Nur ein Viertel der Wohngebäude blieb unbeschädigt (Foto: Stadtarchiv). » Weitersagen (red/bsa) - Zur Erinnerung an die mehr als 80 Menschen, die bei einem Luftangriff auf die Stadt Achern vor 75 Jahren gestorben sind, läuten am Dienstag, 7. Januar, zehn Minuten lang die Kirchenglocken. Nur ein Viertel der Wohngebäude blieb unbeschädigt (Foto: Stadtarchiv). » - Mehr