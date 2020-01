Futterhäuschen für heimische Gartenvögel gebaut

Im Werkraum der Franziska-Höll-Schule hatte jeder einen optimalen Arbeitsplatz. Franz Tilgner von den "Buntspechten" hatte alles vorbereitet und für jeden einen kompletten Bausatz gerichtet. Kanten entgraten, Latten abmessen und zusägen, Löcher bohren und das Zusammenschrauben der Teile waren die Aufgaben der Kinder. Die Jungen und Mädchen hatten nach Mitteilung des Vereins großes Interesse und viel Freude an der Holzbearbeitung. Sie zeigten nicht nur großes Geschick, sondern auch erstaunliche Ausdauer.

Das motivierte Arbeiten der Kinder machte auch den Betreuern große Freude. Rudi Maurath, Andreas Karcher, Lothar Sick und Franz Tilgner brachten gerne ihr handwerkliches Geschick ein. Sie erklärten, leiteten die einzelnen Arbeitsschritte an und gingen zur Hand. Betreuer und Kinder waren am Ende sichtlich stolz auf die wirklich gut gelungenen, praktischen Futterhäuschen. Eltern und Kinder können nun gemeinsam die heimischen Gartenvögel am Futterplatz beobachten und kennenlernen, so die Umweltgruppe.

Die "Buntspechte" gaben den Kindern dafür einige Tipps. Das Wichtigste sei der richtige Standort. Bäume oder Gebüsche in der Nähe seien wichtig, damit die Vögel das Futterhaus gut anfliegen könnten. Selbstverständlich müsse es für Katzen unerreichbar sein.

Die Futterstelle soll mehrmals in der Woche kontrolliert und von Verschmutzungen gereinigt werden. Als Futter würden sich reine Sonnenblumenkerne, die bei den Körnerfressern am beliebtesten seien, am besten eignen. Dieses Vogelfutter aus dem Handel sei dann - im Gegensatz zu manchen Körnermischungen - in der Regel nicht mit anderen unerwünschten Samen (zum Bei spiel Ambrosia) verunreinigt.