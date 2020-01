Großprojekt gestartet

Baiersbronn

Generalsanierung startet Baiersbronn (red) - Es ist eins der ambitioniertesten Bauvorhaben in der Geschichte des renommierten Hotels Sackmann in Schwarzenberg: Am Dienstag, 7. Januar, beginnt die Generalsanierung und damit eine neue Ära in der langjährigen Hotel- und Familiengeschichte (Foto: Hotel).

Bühl

Großbaustelle in der Gartenstraße Bühl (sre) - Spätestens am 7. Januar soll es losgehen mit den Bauarbeiten in der Gartenstraße im Abschnitt vom Bahnhof bis zur Bühlot: In der jüngsten Gemeinderatssitzung sind die Arbeiten für das Großprojekt an die Baden-Badener Baufirma Weiss vergeben worden (Foto: gero).

Rastatt

Spundwand im Damm Rastatt (ema) - Auf einem 150 Meter langen Abschnitt des Rheindamms bei Plittersdorf muss aus Sicherheitsgründen bereits ab Januar eine Spundwand eingebaut werden. Die restliche Ertüchtigung des Deichs zwischen Wintersdorf und Murg wird frühestens ab 2025 erfolgen (Foto: fuv).

Baden-Baden

Neubau teurer und langwieriger Baden-Baden (hol) - Der Neubau der Fieserbrücke im Herzen der Stadt (Foto: Walter) wird wohl teurer als geplant - und zudem auch noch deutlich länger dauern. Im Bauausschuss des Gemeinderats war am Donnerstag die Rede von einer Bauzeit von 17 Monaten.