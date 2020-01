Hexensteig als "Traumtour" ausgezeichnet

Kappelrodeck (red/hei) - Den Kappelrodecker Hexensteig hat der Deutsche Wanderverband als "Traumtour" ausgezeichnet. Damit hat sich die lange Vorbereitung gelohnt. "Der Hexensteig ist startklar, das ist jetzt offiziell", wie es in einer Presseinfo aus dem Rathaus Kappelrodeck heißt. Die rund zweijährige Vorbereitung der Engagierten um die Kappelrodecker Tourismusleiterin Saskia Bleich wurde nun gekrönt mit der Auszeichnung des Deutschen Wanderverbands als "Traumtour".



Vorausgegangen war ein mehrtägiges Zertifizierungsverfahren des beschilderten, möblierten und teilweise gar neu gebauten Qualitätswanderwegs, wie es weiter heißt. Überreicht wurden die Zertifizierungsurkunden vom Präsidenten des Deutschen Wanderverbands, Hans-Ulrich Rauchfuß, auf der CMT, der weltweit größten Besuchermesse rund um den Tourismus in Stuttgart. Aktuell gebe es in Deutschland nur 247 zertifizierte Qualitätswege mit einer Gesamtlänge von rund 15 000 Kilometern als "Wanderbares Deutschland". 18 Kilometer Traumtour erschließen den Wanderern nun auf dem neuen Kappelrodecker Hexensteig Weitsichten, mystische Wälder und Sagen. Es handelt sich laut Mitteilung um den ersten Premium-Weg in Kappelrodeck und um die erste derartige touristische Kooperation von Acher- und Renchtal. "Der Gast wandert nicht nach Gemarkungsgrenzen, er sucht vielmehr das besondere Erlebnis. Das ist, was im Kopf bleibt. Umso mehr freuen wir uns, mit den Hexensteigen ein tolles touristisches Angebot geschaffen zu haben", wird Kappelrodecks Bürgermeister Stefan Hattenbach zitiert. Nur Qualitäts-Tourismus habe als Standbein der Region eine Zukunft, ist er überzeugt. Neben ihm waren auch Gunia Wassmer, Geschäftsführerin der Renchtal Tourismus GmbH, und Thomas Krechtler, Bürgermeister aus Lautenbach, nach Stuttgart gekommen, um Saskia Bleich und der Gemeinde Kappelrodeck zu gratulieren. Der Lautenbacher und der Kappelrodecker Hexensteig vereinen sich am Simmersbacher Kreuz und sind über den Tälerrand hinaus aufeinander abgestimmt. Somit ergeben sich für den Wanderer Erlebnisoptionen. Tourismusleiterin Saskia Bleich strickt bereits am Rahmenprogramm für die offizielle Eröffnung zu Beginn der Wandersaison am Samstag, 18. April. Der Weg ist jedoch, wie es abschließend heißt, schon vollständig beschildert und kann erwandert werden.

