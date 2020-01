Fachkräftemangel größte Herausforderung

Stuttgart

Weniger Azubis im Handwerk Stuttgart (lsw) - In den Handwerksbetrieben in Baden-Württemberg haben im vergangenen Herbst etwas weniger junge Leute eine Ausbildung begonnen als noch im Jahr davor. Zurückgeführt wird das auf sinkende Flüchtlingszahlen (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw) - In den Handwerksbetrieben in Baden-Württemberg haben im vergangenen Herbst etwas weniger junge Leute eine Ausbildung begonnen als noch im Jahr davor. Zurückgeführt wird das auf sinkende Flüchtlingszahlen (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Offenbach

DFL-Boss Seifert mahnt Offenbach (sid) - DFL-Boss Christian Seifert (Foto: dpa) forderte passend zur Location in der Offenbacher Fabrik beim DFL-Neujahrsempfang harte Maloche im Dienste des Profifußballs ein. Er mahnte vor allem eine bessere Nachwuchsarbeit an, um international nicht weiter abzurutschen. » Weitersagen (sid) - DFL-Boss Christian Seifert (Foto: dpa) forderte passend zur Location in der Offenbacher Fabrik beim DFL-Neujahrsempfang harte Maloche im Dienste des Profifußballs ein. Er mahnte vor allem eine bessere Nachwuchsarbeit an, um international nicht weiter abzurutschen. » - Mehr

Baden-Baden

Handwerk mit Zuversicht Baden-Baden (vo) - Das Handwerk blickt dank anhaltend guter Auftragslage mit Optimismus in das Jahr 2020. Das sagte der Präsident der Kammer, Joachim Wohlfeil, gestern beim Neujahrsempfang vor rund 500 Gästen im Kurhaus Baden-Baden (Foto: Zeindler-Efler). » Weitersagen (vo) - Das Handwerk blickt dank anhaltend guter Auftragslage mit Optimismus in das Jahr 2020. Das sagte der Präsident der Kammer, Joachim Wohlfeil, gestern beim Neujahrsempfang vor rund 500 Gästen im Kurhaus Baden-Baden (Foto: Zeindler-Efler). » - Mehr