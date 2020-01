Alban-Stolz-Straße: Bald neuer Name nötig

Bühl



Großprojekt gestartet Bühl (sre) - In der Gartenstraße in Bühl wird seit Kurzem fleißig gearbeitet: Für rund 1,6 Millionen Euro stehen Arbeiten am Kanalnetz an, danach wird der Straßenraum umgestaltet. Entstehen soll ein "Shared Space", in dem sich alle Verkehrsteilnehmer eine Fläche teilen (Foto: bema).