Künftiges Campus-Areal soll Fußgängerzone werden

Das schlägt die Stadtverwaltung vor. Der Gemeinderat wird sich bei seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 22. Januar, mit dem Thema befassen.



Bei dem Bereich, den die Verwaltung ins Auge fasst, handelt es sich um eben jene Fläche, die künftig den Campus zwischen der Carl-Netter-Realschule, der Aloys-Schreiber-Schule und der Mensa bilden soll. "In Anbetracht des hohen Fußgängeraufkommens und des besonderen Charakters dieses innerstädtischen Bereichs soll der Fahrzeugverkehr unterbunden werden", heißt es in der Sitzungsvorlage für den kommenden Mittwoch.

Ohne nennenswerte Probleme



Viel Verkehr rollt in dem Straßenzug, der seit vielen Jahren als verkehrsberuhigte Zone ausgeschildert ist, bereits jetzt nicht. Wegen der Bauarbeiten auf dem Lörch-Areal ist die Herbert-Odenheimer-Straße schon seit Februar 2018 für Autos gesperrt. Diese Sperrung habe gezeigt, dass sich die Verkehrsströme aus diesem Bereich ohne nennenswerte Probleme auf die umliegenden Straßen verteilt hätten, stellt die Stadtverwaltung fest. Die Aloys-Schreiber-Schule sei auch künftig von der Elisabethenstraße und von der Luisenstraße aus anfahrbar. Allerdings entfalle künftig durch die Sperrung der Elisabethenstraße der hohe Anteil an Durchgangsverkehr im Bereich der Gemeinschaftsschule.

Zudem, so stellt die Stadtverwaltung weiter fest, solle im September mit dem Bau der Mensa auf dem Areal des Kinder- und Familienzentrums (Kifaz) begonnen werden, was wiederum eine Sperrung der Luisenstraße zwischen Heidlauffstraße und dem Platz Villefranche nötig mache. Man plädiere dafür, die Vollsperrung des Bereichs zwischen der Realschule und dem Parkplatz der Mediathek bestehen zu lassen. Das stelle keinen wesentlichen Eingriff in das Verkehrsnetz der Stadt dar und verbessere die Verkehrssicherheit im Bereich der Schule, argumentiert die Verwaltung weiter.

Um die Pläne der Stadt Bühl zu realisieren, muss der Gemeinderat der Ausweisung des Bereichs als Fußgängerzone und einer teilweisen Entwidmung der Straßen zustimmen.