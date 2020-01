Weichgespülte Schlagerwelt zum Mitsingen Von Ursula Klöpfer



Bühl - Gute alte Zeit möchte man da nur seufzen! Damals - als Trude Herr noch lieber einen Mann statt Schokolade wollte, Bill Ramsey mit seinem Schlager "Die Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe" keine "#Me Too"-Debatte auslöste, der Meister des lakonischen Humors, Heinz Erhard, mit einem selbst verfassten Gedicht über eine Made Menschen zum Lachen brachte und Peter Alexander im legendären "Weißen Rössel", statt einem banalen Kaffee eine Melange mit Schlagoberst servierte. Dieses und noch viel mehr brachte am Donnerstagabend das Theater-Musical "Servus Peter - eine Hommage an Peter Alexander" im Bühler Bürgerhaus auf die Bühne. Der üppige Schuss Weichspüler und die konstruierte heile Welt kamen beim Publikum bestens an. - Gute alte Zeit möchte man da nur seufzen! Damals - als Trude Herr noch lieber einen Mann statt Schokolade wollte, Bill Ramsey mit seinem Schlager "Die Zuckerpuppe aus der Bauchtanzgruppe" keine "#Me Too"-Debatte auslöste, der Meister des lakonischen Humors, Heinz Erhard, mit einem selbst verfassten Gedicht über eine Made Menschen zum Lachen brachte und Peter Alexander im legendären "Weißen Rössel", statt einem banalen Kaffee eine Melange mit Schlagoberst servierte. Dieses und noch viel mehr brachte am Donnerstagabend das Theater-Musical "Servus Peter - eine Hommage an Peter Alexander" im Bühler Bürgerhaus auf die Bühne. Der üppige Schuss Weichspüler und die konstruierte heile Welt kamen beim Publikum bestens an. Wer konnte - und das wollten fast alle - sang die bekannten Schlager aus den 50er und 60er Jahren herzhaft mit. Der Rest hakte sich ein und schunkelte im Rhythmus. Die Hausfront des legendären "Weißen Rössl" auf der Bühne, der idyllische Wald dahinter auf einer Leinwand und der ausgetrocknete Wolfgangsee dort, wo das Publikum sitzt. So beginnt der Abend, der nahezu drei Stunden dauern sollte und bekannten Songs miteinander verbindet. Die Geschichte dahinter ist schnell erzählt: Oberkellner Peter liebt seine Chefin. Diese hat sich allerdings in den Gast Dr. Schiefer verguckt. Der wiederum liebäugelt mit der Unternehmertochter Marina. Und auch Zimmermädchen Vera ist auf der Suche nach ihrem Traummann. Am Ende, der heilen Welt sei dank, finden alle zueinander - Angestellte des Hotels und Gäste. In die Geschichte eingewebt sind unzählige Schlager - ein Hit folgt dem nächsten, ein Mitklatsch-Ohrwurm dem anderen. Da fehlen genau so wenig der Mireille-Mathieu-Schlager "Hinter den Kulissen von Paris" wie Catarina Valentes "Komm ein bisschen mit nach Italien" und dazwischen unzählige Lieder von Peter Alexander. Trotz dieser einfach gestrickten Story bietet das Theater Musical allerdings einiges: Stunden voller Heiterkeit, Kurzweil und jede Menge Lebensfreude. Autor, Produzent, Regisseur und Hauptdarsteller Peter Grimberg übernimmt in "Servus Peter" die Rolle des tollpatschigen Kellners Peter, der seine Herzensdame, Wirtin Mariandl, für sich gewinnen will, selbst. Und es ist nahezu unglaublich: Peter Grimberg hat mit seinem Idol Peter Alexander nicht nur den Vornamen gemeinsam. Wenn er singt, klingt er auch so. Na ja, fast! Bei weltbekannten Songs wie "Sag beim Abschied leise Servus" oder "Ich zähle täglich meine Stunden" steht die Zeit für einen Moment still. Gerade auch, weil Grimberg es hervorragend versteht, Peter Alexander in Mimik und Gestik zu interpretieren. Auch die unterschiedlichsten anderen Charaktere - vom tollpatschigen Kellner über das lispelnde Zimmermädchen (Annette Grimberg) bis hin zum gewichtigen Berliner Hotelgast (Dirk Hinzberg; dieser hervorragend als Bill Ramsey-Double) - bringen den Tag am Wolfgangsee gehörig durcheinander. Nicht zu vergessen der vermögende Dr. Schiefer (Dieter Landgrafe-Grimberg). Publikumsliebling an diesem Abend ist aber auf jeden Fall der trinkfreudige Kellner Heinz (Horst Freckmann) mit seinen Gedichten aus der Feder von Heinz Erhardt, er spielt mit seinem Charme alle an die Wand. Unerwähnt bleiben sollte auch nicht die warmherzige Nähe des Ensembles zum Publikum. Dieses wird immer wieder ins Geschehen einbezogen, was an diesem Abend für unzählige lustige Momente in Bühl sorgt. Vor allem auch nach der Vorstellung, als die Darsteller mit Handschlag die Besucher verabschieden. Vorher kommt allerdings noch der Schlager "Im weißen Rössl" zur Aufführung, mit dem die Fans der Musik aus der Wirtschaftswunderzeit sehr angetan verabschiedet werden. Das Publikum tobt, der Schlussapplaus für die um Peter Grimberg gruppierten Musical-Darsteller fällt entsprechend stürmisch aus. Zusammen wird noch "Die kleine Kneipe in unserer Straße" besungen, bevor es schließlich endgültig "Servus Peter" heißt.

