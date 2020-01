Gebetsaufruf entsetzt Geistliche Von Michaela Gabriel



Ottersweier/Achern - Ein Rosenkranz und eine Aufforderung zum Gebet "für die Rettung des deutschen Volkes" ist manchen Achernern in den vergangenen Tagen und W ochen ins Haus geflattert. Die Postkarte trägt keinen Absender und keinen Hinweis auf ihren Urheber. Allerdings kommt die AfD darin vor, für die solle man ebenfalls beten.



Vielen Katholiken stößt diese Aktion sauer auf. Wer einen Rosenkranz abbildet, erweckt zumindest den Eindruck, er habe etwas mit der Kirche zu tun. Vor allem dann, wenn dabei auch noch die "Mutter Maria" und der "Erzengel Michael" bemüht werden und am Ende ein "Amen" steht. Doch weit gefehlt, sagen mehrere katholische Priester aus der Region. "Diese Aktion hat nichts mit der katholischen Kirche zu tun und ist ein Missbrauch dessen, was uns heilig ist", erklärt der Leiter der Katholischen Kirchengemeinde Achern, Pfarrer Joachim Giesler. Die Karten seien möglicherweise schon seit Wochen in Achern unterwegs, denn bereits im Dezember habe ihn jemand darauf angesprochen. Er habe sich vorgenommen, öffentlich darauf zu reagieren, doch das sei "im Getriebe wieder untergegangen". Natürlich komme es für ihn nicht infrage, für die genannten Anliegen zu beten. Die Aktion sei nicht nur völlig anonym, sondern auch rufschädigend. Entsetzt über die Postkartenaktion ist Pfarrer Jörg Seburschenich, Leiter der Kirchengemeinde Ottersweier Maria Linden. "Das ist für mich eindeutig ein Missbrauch von Religion und Gebet. Die selige Jungfrau und Gottesmutter Maria ist doch keine Werbeträgerin irgendeiner Partei oder politischen Gruppierung", sagt er. Er werde deshalb in den kommenden Gottesdiensten vor dem Aufruf warnen. Deutlich distanziert sich auch Dekan und Pfarrer Georg Schmitt aus Kappelrodeck von den anonym in Briefkästen eingeworfenen Postkarten. Sie erinnern ihn an Gebetskärtchen, und sie würden möglicherweise auch unter Gläubigen herumgereicht. Niemand scheine bereit zu sein, seinen Namen dafür herzugeben. "Das nenne ich feige", sagt der Leiter des Dekanats Acher-Renchtal. Mit der Karte werde das Gebet für politischen Zwecke missbraucht und das sei nicht im Sinne Jesu, so Georg Schmitt. Das Dekanat distanziere sich von dieser Art zu beten und dabei auch noch andere mit einem Verbreitungsaufruf mit hineinzuziehen. Tatsächlich heißt es auf der Karte, dass man verspreche, das Gebet weiterzugeben. Es sei besser die Karte ganz schnell in den Papierkorb zu entsorgen, sagt Pfarrer Jens Bader, Leiter der Seelsorgeeinheit Lauf-Sasbachtal. In seinen Pfarreien seien die Aufforderungen nach seiner Kenntnis noch nicht aufgetaucht, aber er sei dankbar für den Hinweis. Die Aktion sei dubios und feige, weil sie keine Kontaktdaten der Urheber enthalte. Für rechte politische Ideen bete man nicht und er habe für Rechtspopulismus kein Verständnis. Wer die Karte bekomme, müsse seinen gesunden Menschenverstand einsetzen und erkennen, dass sie nicht von der Kirche autorisiert sein könne. Der Ursprung der Kartenaktion liegt nicht im Badischen. Im Sommer 2019 berichtete die Passauer Neue Presse über verärgerte Empfänger des Aufrufs. Im September tauchte er in Immenstadt im Allgäu auf. Ursprung könnte eine Internetseite sein, die der Aufmachung katholischer Seiten im Netz sehr ähnlich ist - eine Täuschung, wie die Priester der Region bestätigen.

