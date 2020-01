Neues Hotel bereits in Betrieb

Die offizielle Eröffnung des neuen Hotels am Henri-Dunant-Platz wird erst im Februar oder März stattfinden, der Betrieb ist aber schon im Dezember angelaufen, wie Baumann berichtet. Sogar Nächte mit einer 100-prozentigen Auslastung habe es bereits gegeben. Insgesamt sei die Nachfrage groß, teils gingen im Minutentakt Buchungsanfragen ein.

Viele checken gleich über Wochen oder gar Monate ein. Denn: Das Hotel legt einen Schwerpunkt auf Geschäftsleute, die für einen begrenzten Zeitraum in Unternehmen in Bühl und der Region tätig sind. Ihnen will man mit der Mischform aus Hotel und Ferienwohnung den größtmöglichen Komfort bieten: Jedes Zimmer verfügt über eine hochwertig ausgestattete Küchenzeile, auch Sitzecken zum Essen oder Arbeiten sind eingeplant. Eigens erstellte Tapeten sollen die Gäste spielerisch auf besondere Attraktionen der Region aufmerksam machen.

Gleichzeitig können die Gäste die Vorteile eines Hotels genießen - wenn auch in manchen Dingen ein wenig anders als gewohnt. So ist die Lobby nicht direkt am Eingang, sondern im dritten Obergeschoss angesiedelt: Dort erwartet die Gäste ein multifunktionaler Bereich, der als Bar ebenso dienen soll wie als Empfang, Frühstücksraum und Aufenthaltsbereich. Frühstück gibt es übrigens nicht nur dort, sondern auch wahlweise "to go", also zum Mitnehmen in die Firma, oder aufs Zimmer. Auch hier wolle man mit einer Kombination aus Flexibilität und Service punkten, so Baumann. Die Kosten für die Apartments sind nach Aufenthaltsdauer gestaffelt: Wer nur kurz bleibt, zahlt zwischen 76 und 110 Euro pro Nacht. Das Konzept kommt offenbar nicht nur bei Geschäftsleuten, sondern auch bei Urlaubern an: Über Weihnachten und Silvester habe man viele Individualreisende beherbergt, berichtet Baumann, der das Projekt bereits während der Bauphase betreut hat.

Letztere gestaltete sich für einen Hotel-Neubau ungewöhnlich zügig. Der Grund: Es handelt sich um ein Weber-Haus. Laut Baumann ist es das erste komplette Hotel, das von dem Fertighaus-Unternehmen aus Rheinau-Linx realisiert wurde. Binnen zwei Wochen sei das sehr energieeffiziente Gebäude aufgestellt gewesen, alles habe reibungslos geklappt. Man habe einen mittleren einstelligen Millionenbetrag in den Bau mit 33 Apartments auf vier Ebenen investiert - und sei damit voll um Kostenplan geblieben.

