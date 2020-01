Zigarettendiebe haben es auf Bühlertal abgesehen

"Es kommt immer wieder mal vor, dass Automaten wegkommen", sagt Gerald Schwarz, Leiter des Polizeipostens Bühlertal. Im Polizeipräsidium Offenburg sind Straftaten dieser Art aus jüngerer Zeit von Seelbach bei Lahr bis Muggensturm aktenkundig. Die Häufigkeit, mit der in Bühlertal vorgegangen wurde, überrascht dann aber doch. Zählt man noch zwei weitere Fälle in den Nachbardörfern Altschweier und Neusatz hinzu, sind es sieben Straftaten.

Einen Tag vor Heiligabend ging die erste Anzeige ein: Zwei Zigaretten-Behälter im Obertal und Untertal fehlten plötzlich an den Wänden. Sie waren vier Tage zuvor mit neuer Ware bestückt worden. Entdeckt wurden die Metallkästen schließlich am Längenberg im Wald. Die Diebe hatten sie mithilfe eines Winkelschleifers ausgenommen wie eine Weihnachtsgans: Die Innereien, Tabakwaren und Geld, fehlten.

In den Tagen bis Silvester machten sich die Langfinger erneut im Unter- und Obertal sowie in Altschweier an insgesamt drei Geräten zu schaffen. Den gewaltsam geöffneten Automaten aus Altschweier "entsorgten" sie erneut am Längenberg. Die beiden Bühlertäler Kippenspender wurden indes in den Altschweierer Reben aufgefunden. Der sechste Fall führt nach Neusatz. Ein in der Steckenhalt (Obertal) erbeutetes Gerät legten die Ganoven unweit im Schönbrunn bei Neusatzeck ab. An den Standorten zurück blieben nur die Bohrlöcher der Wandbefestigungen.

"Die Täter sind stets nach dem gleichen Plan vorgegangen", schildert der Revierleiter. Ob ein Zusammenhang mit dem bislang letzten Vorfall in Neusatz besteht, ist noch unklar. In der Nacht vom 9. auf 10. Januar wurde dort ein Automat vor dem Gasthaus Linde an Ort und Stelle aufgebrochen. Dieser war jedoch nicht mit einer Hauswand verschraubt, sondern an einem in den Boden eingelassenen Metallrahmen installiert. Pro Fall schätzt die Polizei die Beute an Münzgeld und Glimmstängeln auf etwa 2 500 Euro, hinzu kommt der Sachschaden.

Obwohl die Diebe die Selbstbedienungsapparate mitsamt Schrauben und Dübeln aus den Wänden rissen, sind kaum Gebäudeschäden entstanden. Gerald Schwarz erachtet es für seltsam, dass beim Herausbrechen selbst weiche Wandisolierungen nicht eingedrückt wurden. Nur an einer Betonwand seien Farbabtragungen eines Werkzeugs zu erkennen. "Es ist mir unerklärlich, wie da vorgegangen wurde." Es gibt keinerlei Zeugenhinweise. Selbst Personen, die in den Gebäuden schliefen, bekamen nichts mit. Die Kriminaltechniker sind noch dabei, die Spuren auszuwerten.

Angesichts des Gewichts der Automaten von jeweils mehr als 100 Kilogramm geht die Polizei davon aus, dass ein größeres Fahrzeug, Klein-Lkw oder Kombi, für den Abtransport eingesetzt wurde. Außerdem müssten mindestens zwei Personen aktiv geworden sein. "Wenn irgendjemand etwas beobachtet hat, wären wir für Hinweise dankbar", betont Schwarz. Der Polizeiposten ist unter (0 72 23) 7 22 44 erreichbar. Wer zufällig bemerkt, dass die Täter wieder am Werk sind, wählt hingegen den Notruf 110.