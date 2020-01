Beschwingter Walzer zu schluchzenden Geigen Karin Heineke-Dietz



Bühl - 40 Jahre städtische Schule für Musik und darstellende Kunst in Bühl: Ein guter Grund zu feiern. So lud der Förderverein der Musikschule zu einem Galakonzert mit dem Bühler Salonorchester in das Bürgerhaus Neuer Markt ein, bei dem neben glückseligen Walzern und Polkas auch solistische Werke Gehör kamen. Die Leitung dieses Konzertes lag in den Händen von Musikschuldirektor Bernhard Löffler.







Unter dem Motto "Da lad ich gern mir Gäste ein" begann das Orchester mit Johann Schrammels "Wien bleibt Wien", und damit tauchte es voll in das musikalische Zentrum Europas ein. Moderator Frank Stemmle führte charmant durch das Programm und spann den Faden weiter zur Operette "Fledermaus": Mezzosopranistin Ulianah Nesterova sang daraus die Arie des Mottos. 2019 galt Wien als die Stadt mit der höchsten Lebensqualität. Und auch Johann Strauß "Einzugsmarsch" feierte hier seine Erfolge. Aus dem "Zigeunerbaron" sang die Sopranistin Ingrid Fraunholz die Arie "So elend und so treu" so schön zigeunerisch eingefärbt, das Publikum voll für sich einnehmend, während die Schnellpolka von Johann Strauß "Leichtes Blut" Riesenerfolge 1867 in Wien und Paris feierte. Herzhaft und lieblich kam diese daher. 1904 erschien Franz Lehars erotisch aufgeladene Operette "Die lustige Witwe", die über 300 000 mal aufgeführt wurde. Torkelnd betrat der Tenor Heribert Haider die Bühne und deklamierte daraus "Da geh ich zu Maxim", während das Orchester im Vilja-Lied seine ganz eigene süß-schwelgende Melodie mit schönen, Klarinetten-, Oboen- und Flötenklängen verströmte. Glückselig erklang das Liebesduett "Lippen schweigen". Mit der "Fächerpolonaise" wird nicht nur der Wiener Opernball eröffnet, auch in Bühl war er zu hören: würdevoll, majestätisch, mit nötigem Wiener Schmäh. Nun hatte der Bassist Christoph Stengel mit der Arie "Als Büblein klein" aus die "Lustigen Weiber von Windsor" im angetrunkenen Zustand seinen Auftritt: ein wohltuender Bass mit viel Wärme in der Tiefe. Vor der Pause spielte das Orchester die österreichische "Nationalhymne" "An der schönen blauen Donau" von Johann Strauß. Und wie schluchzten dabei die Geigen bei wechselnden Tempi. Ein Tanzpaar des Förderkreises drehte sich dazu beschwingt im Walzertakt. Das Publikum war begeistert. Wilhelm Jureks "Deutschmeister Regimentsmarsch" dirigierte Löffler mit vollem Körpereinsatz. Auch die Schlagzeugerin gab ihr Akzent-Statement ab. Im Rahmen des Konzertes würdigte Stemmle auch die Verdienste des Vorsitzenden des Fördervereins, Dr. Markus Schaub. Vor 25 Jahren gegründet, wurden und werden viele Projekte unterstützt, unter anderem das Flüchtlings-Projekt "Musik verbindet Kulturen" in den Grundschulen. Nicht nur das Operetten-Highlight "Das weiße Rössl am Wolfgangsee" war an diesem Abend ein Knüller. Im Wechsel zwischen Solisten und Orchester wurden daraus die bekanntesten Arien interpretiert. Teilweise spielte das Orchester zu laut, sodass die stimmliche Präsenz des Tenors darunter litt. Das Publikum klatschte trotzdem begeistert mit. "Musik ist die Sprache der Leidenschaft"



Bei "Donner und Blitz" ging die Post ab. Da war die Stimmung auf dem absoluten Höhepunkt. Jacques Offenbachs "Barcarole" mit Sopran und Mezzosopran lässt diese Arie zwischen Sein und Schein im nächtlichen Intermezzo zu absoluter Erfüllung werden, ein wunderbar gesangliches Miteinander, wo in der Stille die Liebe nur so funkelt. In wundersamer Anspielung auf die Deutsche Bahn zeichnete auch Eduard Strauß am 22. Oktober 1907 ein marodes Schauspiel über Wien, als er das Notenmaterial seiner Familie verbrannte. Sein "Bahn frei" stilisierte sich zu einem Schmankerl der Extraklasse. Viel Gedöns zelebrierte hier Löffler mit dem Orchester. "Musik ist die Sprache der Leidenschaft", so Richard Wagner, und so gaben Solisten und Orchester mit dem "Champagnerlied" aus der "Fledermaus" einen besonderen Kehraus.

