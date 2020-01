Nilpferd Amanda auf der Suche nach dem Glück Von Ursula Klöpfer



Bühl - Es ist unheimlich knuffig, hat einen kleinen Strubbel auf dem Kopf, trägt einen blauen Trainingsanzug und ist vorlaut und aberwitzig dazu: das Nilpferd Amanda. Ein Nilpferd werden manche jetzt denken?! Natürlich ist der kleine pfiffige Hippo, der am Freitag zu Gast im Bürgerhaus Neuer Markt war, kein echtes Nilpferd aus Fleisch und Blut, sondern das knuddelige Plüschtier von Bauchredner Sebastian Reich. - Es ist unheimlich knuffig, hat einen kleinen Strubbel auf dem Kopf, trägt einen blauen Trainingsanzug und ist vorlaut und aberwitzig dazu: das Nilpferd Amanda. Ein Nilpferd werden manche jetzt denken?! Natürlich ist der kleine pfiffige Hippo, der am Freitag zu Gast im Bürgerhaus Neuer Markt war, kein echtes Nilpferd aus Fleisch und Blut, sondern das knuddelige Plüschtier von Bauchredner Sebastian Reich. Fast könnte der Zuschauer vergessen, dass dieses süße Etwas nur eine Kunstfigur ist, so lebendig und schlagfertig kommt die kleine Nilpferddame daher. Mit einer heiligen Mission waren "Sebastian Reich und Amanda" zu Gast in Bühl: "Glücklich sein und glücklich machen" wollen der Dompteur und seine knitze Tierdame die ganze Welt. Na, ja, erst einmal das Bühler Publikum. Darum heißt ihr neustes Programm auch "Glückskeks". Wie erklärte Sebastian so schön: "Ein Glückskeks ist ein knuspriges Süßgebäck, in dessen Innerem sich ein Papierstreifen mit einem Sinnspruch oder auch einer Zukunftsdeutung befindet!" Im Tour-Programm von "Sebastian und Amanda" steckt allerdings noch sehr viel mehr drin: 120 Minuten geballte Nilpferd-Comedy, wilde Wortgefechte, verrückte Überraschungen und dazu ein granatenmäßiger Anschlag auf die Lach- und Bauchmuskeln der Zuschauer. Glückskeks ist ein eher unpolitisches Programm des Würzburger Duos. Den meisten sind die beiden aus der alljährlichen Prunksitzung "Fastnacht in Franken" bestens bekannt und haben wie die Sendung ebenfalls Kultstatus. Dass der Name der Flusspferddame "diejenige, die geliebt werden muss, die Liebenswerte" bedeutet, kann problemlos auch auf das Duo ausgeweitet werden. Sympathisch, leger, in Jeans und Sakko, kommt Sebastian Reich daher; Amanda reißt dagegen gerne ihr Hippo-Maul auf und hat immer einen flotten Spruch auf den Nilpferdlippen: "Wir sind nicht verheiratet. Niemals würde ich einen Kerl heiraten, der noch mit Puppen spielt!", sagt sie und hat damit schon die Zuschauer sozusagen im Sack und die Lacher auf ihrer Seite. Amanda is t nämlich Single und auf der Jagd nach dem richtigen Mann. Edgar aus dem Publikum hat es ihr angetan. Was ihr allerdings auch noch zu ihrem Glück fehlt, ist ein Handy, das sie sofort von Sebastian Reich unnachahmlich einfordert. Zur vorwitzigen Nilpferddame gesellten sich im Laufe des Abends noch weitere Figuren als Experten für Glück und Liebe dazu: Ob "Herr Esel" (seit bereits 17 Jahren in Reichs Repertoire) oder das mit abgelaufenem Haltbarkeitsdatum versehene Marzipanschwein "Pig-Nic". Ein trauriges Geschöpf - eher ein Pechschwein als ein Glücksschwein. Schließlich landet noch die (fast) nackte Handpuppe Amor mit seiner Rakete im Studio. Als Experte für Glück und Liebe ist er in diesem Fall eher fragwürdig. Spontanität und Einbindung des Publikums sind wesentliche Bestandteile des zweieinhalbstündigen Programms, in dem die Lachmuskeln reichlich Arbeit bekommen. "Ich schmeiß mich weg", kommentiert die lustige Nilpferddame den Ortsnamen Varnhalt, der fortan als Running-Gag Teil des Abends wird. Ebenso wie Amandas Kult-Kalauer-Adjektiv "spezifisch", das Amanda so definiert: "Ein Spezi-fisch entsteht dann, wenn der Cola-Fisch und der Fanta-Fisch was am laufen haben", erklärt sie mit ihrer hohen Pips-Stimme. Ja, dem Charme des Nilpferdes kann keiner entkommen, und damit beweist Sebastian Reich immer wieder, was für ein guter Bauchredner er ist. Im Plauderton erzählt der sympathische Würzburger auch von seinem dramatisch-komischen Erlebnis mit Amanda im Gepäck am Nürnberger Flughafen. Die Zuschauer, die aus allen Altersgruppen stammen, kichern und prusten vor Vergnügen. Nicht unerwähnt bleiben sollte auch die Wunschbox mit den Wunschzetteln, auf denen die Zuschauer ihre Wünsche niederschreiben dürfen und Amanda kommentiert sie. Zwischen all der Suche nach dem Glück zeigt Reich auch noch, was für ein guter Zauberer er ist, lässt einen vom Publikum markierten Schein furios verschwinden, um ihn später aus einem frisch geöffneten Glückskeks zu ziehen. So endet die große Fahndung nach dem Glück mit einem Abend, der dem Publikum sehr viele Glücksmomente bescherte. Und lassen wir hier noch einmal den kleinen Wonneproppen Amanda zu Wort kommen. Für sie ist Glück ganz deutlich definiert: "Einfach jede Menge Schubidubidu!"

