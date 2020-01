Thomas Dresel geht in Chronik ein

Bühl

Nächster Halt: Mittelbaden-Cup Bühl (rap) - Das Teilnehmerfeld für den 39. BT-Mittelbaden-Cup am 26. Januar nimmt immer konkretere Formen an. Noch zwei Startplätze sind zu vergeben, die bei der Rastatter Stadtmeisterschaft am Samstag und beim Bühler Stadtpokal am Sonntag ausgespielt werden (Foto: Seiter).

Bühl

Preisträger im Porträt Bühl (co) - Wie er zu der Ehre kommt, das weiß Tim Bauer gar nicht so genau. Er ist der Gewinner des erstmals ausgelobten städtischen Förderpreises für junge Handwerker der Stadt Bühl. Das BT stellt den jungen Elektroniker vor, der auch bei der Feuerwehr und in Vereinen aktiv ist.

Bühl

Auszeichnung für junge Handwerker Bühl (jo) - Im festlichen Rahmen des städtischen Neujahrsempfangs ist in Bühl jetzt erstmals der Förderpreis "Junges Handwerk" an engagierte Nachwuchskräfte vergeben worden. Die städtischen "Oscars" gehen an Tim Bauer, gefolgt von Simone Falk und Laura Lang (Foto: bema).

Weisenbach

Reichardt verstärkt LAG Obere Murg Weisenbach (red) - Die Leichtathleten im ganzen Land leiden zu jedem Jahresende mal mehr oder weniger am "Wechselfieber". Bis zum 30. November mussten Wechsel beim DLV gemeldet sein. Hochspringerin Andrea Reichardt verstärkt die LAG Obere Murg (Foto: rawo).